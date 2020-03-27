Bolsonaro salgını hafife almayı sürdürüyor: Brezilyalılara hiçbir şey olmaz, antikorları var

Dünyayı paniğe ve sıkı önlemelere sevk eden koronavirüs salgınını hafife almayı sürdüren Brezilya’nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Brezilyalılara hiçbir zaman hiçbir şey olmayacağını savundu.

Başkent Brasilia’daki Başkanlık Sarayı önünde gazetecilere açıklama yapan Bolsonaro, Brezilyalıların araştırılması gerektiğini belirtti ve “Asla bir şey kapmazlar. Kanalizasyona atlayan bazı adamlar görüyorsunuz, dışarı çıkıyor, dalış yapıyor, değil mi? Ve ona hiçbir şey olmuyor” sözleriyle bunu açıkladı.

Veriler aksini söylüyor

Herhangi birBolsonaro, “Bence Brezilya’da zaten çok sayıda insana bulaşmış olması bile mümkün, birkaç hafta ya da ay önce, (Brezilyalılarda) virüsün çoğalmasına engel olacak antikorlar zaten var” dedi.

Ama elbette veriler Bolsonaro’nun açıklamalarını desteklemiyor. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkedeki can kaybı 77’ye yükseldi, enfekte olan kişi sayısı da 2 bin 985’e ulaştı.

Şubat ayında ilk vakaların tespit edilmesinden bu yana hastanelere ve sağlık kurumlarına koronavirüs şüphesiyle başvuranların sayısında ise ‘baş döndürücü bir artış’ olduğu belirtiliyor.

Salgınla mücadele yöntemleri bir hayli eleştirilen Jair Bolsonaro, daha önce virüsü ‘basit bir grip ve ufak bir soğuk algınlığı’ olarak nitelemiş, bununla da kalmayarak alınan önlemleri ‘histeri ve kuruntu’ diye eleştirmişti.

Hükümetin koronavirüs salgınına yaklaşımını protesto eden milyonlarca Brezilyalı özellikle Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da ellerinde tencere ve tavalarla camlara çıkarak, Bolsonaro'nun istifasını istemişti. Protesto, Bolsonaro'ya karşı en büyük eylem olarak kayda geçti.