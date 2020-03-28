Venezüella'da koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm meydana geldi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını Güney Amerika ülkelerinde de yayılımını sürdürüyor.
Venezüella İletişim Bakanı Jorge Rodriguez, televizyondan canlı olarak yaptığı açıklamada, ülkede Covid-19 kaynaklı ikinci ölümün meydana geldiğini duyurdu.
Rodriguez, açıklamasında "Bugün itibariyle, salgınla mücadelede maalesef ölen iki kişi bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Bakan, ayrıca ülkedeki Covid-19 vaka sayısının da 113'e yükseldiği bilgisini verdi.
Virüsün yayılımıyla mücadele için halihazırad ülke çapında karantina uygulanıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)