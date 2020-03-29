Bolivya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Bolivya Devlet Başkanlığı Bakanı Yerko Nunez ve Sağlık Bakanı Anibal Cruz, düzenledikleri basın toplantısında, ülkenin Santa Cruz eyaletinde 78 yaşında bir kadının koronavirüs nedeniyle öldüğünü duyurdu. Cruz, virüsün hastaya, yurt dışından gelen bir yakınından bulaştığını söyledi.

Salgına karşı alınan tedbirlerin önemine vurgu yapan Nunez, halka birlik çağrısı yaptı ve evde kalmaları için uyarıda bulundu.

Nüfusu 11 milyonu aşan Bolivya'da şu ana kadar 81 kişide virüs tespit edildi.