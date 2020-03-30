Salgını hafife alan Bolsonaro Twitter'ı da çileden çıkardı: Riski artırabilecek bilgiler içeren paylaşımları kaldırıldı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun koronavirüs karantinasını hafife alan paylaşımları, ‘salgının yayılmasına yol açacak yanlış bilgileri yayabileceği’ gerekçesiyle Twitter tarafından kaldırıldı. Yöntemleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Bolsonaro, böylece Twitter tarafından sansürlenen ilk devlet başkanı da oldu.

Dünyayı paniğe ve sıkı önlemelere sevk eden koronavirüs salgınını hafife almayı sürdüren Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sosyal medya platformu Twitter’ın ‘beklenmedik’ hamlesiyle karşılaştı.

Bolsonaro’nun başkent Brasilia’da kalabalıklar arasına karıştığı, hidroklorürle salgına çözüm bulunabileceği gibi yanıltıcı bilgiler verdiği ve dahası karantinaya son vermesi için halkı cesaretlendirdiği bir videoyu da içeren iki paylaşım Twitter tarafından kaldırıldı.

I could be mistaken but I'm pretty sure these two tweets from Bolsonaro - showing videos of himself going into crowds in Brasilia, hyping hydrochloride as a cure, and encouraging an end to isolation - are the first of a world leader to be deleted by Twitter for rules violation: pic.twitter.com/Qlf7YNXtBC — Glenn Greenwald (@ggreenwald) March 30, 2020

'İnsanlar çalışmak istediklerini söylüyor'

Videolardan birinde, Bolsonaro’nun bir sokak satıcısını ‘salgın nedeniyle ölmeyeceğine dair’ ikna etmeye çalıştığı ve devamında karantinaya karşı çıkarak “İnsanlardan duyduğum şey çalışmak istedikleri” dediği iddia ediliyor.

Diğerinde ise Bolsonaro, hayati önemde olmayan işletmelerin kapatılması kararı alan ve toplu etkinlikleri yasaklayan valilileri eleştiriyor.

İnsanları daha büyük riskle karşı karşıya bırakıyor

Topluluk kurallarını kısa bir süre önce güncelleyen Twitter, bu sansür kararını, ‘yerel ya da küresel sağlık otoritelerinin tavsiyelerine karşı koyan içeriklerin kaldırılması’ kuralı doğrultusunda aldı. Bu kararla birlikte Bolsonaro, Twitter tarafından sansürlenen ilk devlet başkanı oldu.

Brezilyalı G1 portalına açıklamaya yapan Twitter, resmi kaynaklardan yapılan ve halk sağlığına aykırı olabilecek bilgiler içeren paylaşımların topluluk kurallarıyla bağdaşmadığını vurguladı. Bu tarz paylaşımların salgına karşı insanları daha büyük bir riske attığı belirtildi.

Brezilya’da salgın nedeniyle şimdiye kadar 136 kişi yaşamını yitirdi, virüsle enfekte olan kişi sayısı 4 bin 256’ya ulaştı.

Bolsonaro'nun tavrı çok tepki çekiyor

Salgınla mücadele açısından karantinanın önemine dikkat çeken uzmanlara kulak tıkayan Jair Bolsonaro, ekonominin duraklamaya gireceği endişesiyle genel bir tecritten kaçınıyor. Sık sık virüsü hafife alan açıklamalar yapıyor, bununla da kalmayarak alınan önlemleri ‘histeri ve kuruntu’ diye eleştiriyor.

Bolsonaro sadece birkaç gün önce gazetecilerin karşısına çıkarak Brezilyalıların ‘asla bir hastalığa yakalanmayacağını’, vücutlarında virüsün yayılmasını engelleyecek antikorların halihazırda bulunduğunu savunmuştu.

Hükümetin koronavirüs salgınına yaklaşımını protesto eden milyonlarca Brezilyalı özellikle Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da ellerinde tencere ve tavalarla camlara çıkarak, Bolsonaro'nun istifasını istemişti. Protesto, Bolsonaro'ya karşı en büyük eylem olarak kayda geçti.