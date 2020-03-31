Bolsonaro, daha fazla karantina önlemi istemiyor: İnsanlar işe ne zaman döneceklerini soruyorlar

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs salgınına karşı halihazırda alınan önlemlerden daha fazlasının alınmayacağını, çünkü yoksulların bu önlemlerden orantısız bir biçimde zarar gördüğünü kaydetti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele etmek için yürürlükte olanlardan daha fazla karantina önlemi alınamayacağını söyledi.

Rede TV'ye konuşan Bolsonaro, virüsün yayılmasını sınırlamak için yerel yetkililer tarafından uygulanan karantina ve diğer önlemleri eleştirdi.

"Öncekinden daha fazla karantina uygulayamazsınız" diyen Bolsonaro, insanların ona en çok sordukları sorunun işe ne zaman dönebilecekleri olduğunu belirtti.

'Çocuk gibi değil erkek gibi yüzleşin'

AP'nin haberine göre Bolsonaro, dün başkanlık sarayında gazetecilere yaptığı açıklamada da "Hepimiz bir gün öleceğiz. Virüs burada, onunla yüzleşmek zorundayız. Bir çocuk gibi değil, erkek gibi yüzleşin!" ifadelerini kullanmıştı.

Brazilian President Bolsonaro rejects calls for coronavirus lockdown, says "we're all going to die one day" https://t.co/FEQZIm9pVk — Newsweek (@Newsweek) March 30, 2020

Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mendetta, Brezilya halkını kırılgan sağlık sistemi üzerinde baskıyı hafifletmek adına maksimum sosyal mesafeyi korumaya çağırmıştı.

Mendetta, ayıca önümüzdeki ay Çin'den 200 milyon kişisel koruyucu ekipman ürünün geleceğini açıklamıştı.

Brezilya Senatosu, geçen hafta yoksullara devlet tarafından 3 ay boyunca aylık 300 Brezilya reali (117 dolar) ödenmesini öngören tasarıyı kabul etti ve bu paket yaklaşık 50 milyar reale mal olacak.

Bolsonaro'ya göre, krizle mücadeleye yönelik tüm önlemler 800 milyar reale mal olabilir ve bu yıl daralması beklenen ekonomi, ancak bir yıl içinde eski seyrini kazanabilir.

Şu anda Brezilya'da tespit edilmiş 4 bin 579 Kovid-19 vakası bulunuyor ve virüs nedeniyle 159 kişi hayatını kaybetti.