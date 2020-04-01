Latin Amerika'daki koronavirüs vakaları 20 bini geçti

AFP'nin ulusal sağlık makamları ve Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) edindiği bilgilere göre Latin Amerika ve Karayip ülkelerindeki Kovid-19 vakaları 20 bini geçti.

Yekililer, son olarak bölgede toplam 20 bin 81 Kovid-19 vakası tespit etti ve 537 hasta hayatını kaybetti.

Söz konusu rakamlar, 5 gün öncesine göre iki katlık bir artış gösterdi.

26 Şubat'ta Latin Amerika'daki ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 210 milyon nüfuslu Brezilya, bölgede salgının merkez üssü konumunda ve ülkede tespit edilen toplam 5 bin 717 vaka bulunuyor, şimdiye dek 201 hasta hayatını kaybetti.

Ekvador, 2 bin 748 ve 93 ölümle en ikinci sırada yer alırken, onu bin 284 ve 57 ölümle Dominik Cumhuriyeti takip ediyor.