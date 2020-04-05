Ekvador'da koronavirüsten ölenlerin bedenlerinin sokaklarda çürümeye terk edilmesiyle ilgili bir kuru özür

Ekvador'un en büyük kenti Guayaquil'de koronavirüs yüzünden ölen onlarca kişinin bedenleri sokaklarda çürümeye terk edildi. Ancak sosyal medyada paylaşılan videolar üzerine cesetler kaldırılırken, devlet başkan yardımcısı özür diledi.

Koronavirüs pandemisi Güney Amerika ülkesi Ekvador'da en ağır şekilde en büyük kent ve en önemli liman Guayaquil'i vurdu. Guayaquil sakinlerinin sokaklarda onlarca cesedin çürümeye terk edildiğine dair videoları sosyal medyada paylaşması infial yarattı.

Residents had published videos on social media showing abandoned bodies in the streets of Guayaquil, which is worst hit by the pandemic.https://t.co/ooeURmRFYN — Yahoo Singapore (@YahooSG) April 5, 2020

Bu hafta düzenlenen bir operasyonla şehirdeki sokaklar ve evlerden en az 150 ceset toplandı. Ölülerin kaçının koronavirüs kaynaklı can kayıpları olduğu teyit edilmedi.

Tepkiler üzerine Devlet Başkanı Yardımcısı Otto Sonnenholzner cesetlerin sokaklarda bırakılmasıyla ilgili özür diledi.

“We have seen images that should never have happened and as your public servant, I apologize.” https://t.co/YzvKlV9PB5 — The Guardian Nigeria (@GuardianNigeria) April 5, 2020

Ekvador'un koronavirüsle mücadele görev gücünü yöneten Sonnenholzner, "Asla gerçekleşmemesi gereken görüntülere tanık olduk. Bir kamu çalışanı olarak sizlerden özür diliyorum" dedi.

İletişim Bakanlığı, 3 Nisan'da Devlet Başkanı Yardımcısı Otto Sonnenholzner ile Genelkurmay Başkanı Luis Lara'nın askerlerle birlikte Guayaquil sokaklarında denetim yaparken görüntülerini de yayımladı.

Pazar günü itibarıyla Ekvador'da teyitli 3465 vaka, 172 ölü bildirildi.

Koronavirüsle mücadele için acil durum ilan edilen Ekvador'da yayılmayı önlemek için gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.