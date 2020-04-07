Eski Ekvador Devlet Başkanı Correa'ya yolsuzluktan 8 yıl hapis cezası

2007 ile 2017 yılları arasında Ekvador'da devlet başkanı olarak görev yapan ve hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle eşinin doğum yeri olan Belçika'ya iltica eden Rafael Correa, yolsuzluk suçlamasıyla gıyaben 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Başsavcılık, Correa'nın rüşvetten hüküm giyen 18 zanlıdan biri olduğunu belirtti.

Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Correa, "Süreci ve yargıçların söylediklerinin YALAN olduğunu biliyorum. Kesinlikle HİÇBİR ŞEYİ kanıtlamadılar. Kanıtsız, saf yalancı şahitlik" ifadelerini kullandı.

Correa'nın 2013 yılındaki seçimlerde şirketlerden devletle yapılacak iş sözleşmeleri karşılığında fon aldığı ileri sürülmüştü.

Correa ile birlikte hüküm giyenler arasında eski Başkan Yardımcısı Jorge Glas da yer alıyor. Glas, ayrı bir dosyada inşaat devi Odebrecht'ten rüşvet kabul ettiği gereçkesiyle 6 yıl hapse mahkum edildi.

Diğer yandan Ekvador yargısı, hüküm giyen herkesin 25 yıl boyunca siyasi faaliyetlere katılımını yasakladı. Bunun hakkında ise Correa, "Aradıkları şey buydu: Sandıkta asla yapamayacakları şeylere ulaşmak için adaleti manipüle etmek" dedi.

Meslektaşları için endişeli olduğunu söyleyen eski lider, temyize gidecekleri mesajını vererek şunları söyledi: "Uluslararası düzeyde kazanacağız, çünkü tüm bu yaşananlar manasız."