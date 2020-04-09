Salgın, Amazon ormanlarında dış dünyadan izole yaşayan Yanomami kabilesine bile ulaştı

Neredeyse tüm dünyayı etkisi alan koronavirüs salgını, Amazon ormanlarında dış dünyadan izole bir şekilde yaşayan Yanomami kabilesine bile ulaştı.

Brezilya’nın Amazon bölgesinde dış dünyaya kapalı bir şekilde yaşayan Yanomami kabilesinde ilk koronavirüs vakası görüldü. Brezilyalı yetkililer, 15 yaşındaki bir erkekte virüs saptandığını doğruladı, gencin, ülkenin kuzeyindeki Roraima eyaletine bağlı Boa Vista kentindeki hastanede yoğun bakımda tedavi edildiğini belirtti.

Yabancı hastalıklara karşı savunmasızlar

Durumun ‘çok endişe verici’ olduğunu belirten Brezilya Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta, yerlilerin yabancı hastalıklara karşı bir hayli savunmasız olduğunu vurguladı.

Mandetta, “Yerliler konusunda üç kat daha fazla dikkatli olmalıyız. Özellikle de dış dünyayla çok az teması olanlar konusunda” dedi.

Yüzlerine sürdükleri boyalar ve piercingleriyle tanınan Yanomamilerin nüfusunun yaklaşık 27 bin olduğu belirtiliyor. 20. Yüzyılın ortalarına kadar dış dünyadan büyük oranda izole bir hayat süren Yanomamiler, 1970'li yıllarda sıtma ve kızamık gibi hastalıklar nedeniyle de büyük kayba uğramıştı.

Yerliler arasında da yayılıyor

Brezilya'nın Globo gazetesine göre bu vakayla birlikte ülkede en az yedi yerlide virüs tespit edilmiş oldu. Daha önce de Kokama kabilesinden 20 yaşındaki bir kadına koronavirüs teşhisi konmuştu.

Ülkede 300’den fazla farklı etnik gruba mensup yaklaşık 800 bin yerli olduğu belirtiliyor.

Yerli halklar, dışarıya kapalı yaşadıkları için dünyadaki çoğu insanın aksine bilinen pek çok hastalığa karşı bağışıklık geliştiremiyorlar, dolayısıyla dışarıdan gelen hastalıklara karşı özellikle savunmasız kalıyorlar.