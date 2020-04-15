99 yaşındaki 2. Dünya Savaşı gazisi koronavirüsü atlattı: Asker selamı vererek taburcu oldu

Brezilya'da yaşayan 99 yaşındaki 2. Dünya Savaşı gazisi Teğmen Ermando Piveta, koronavirüs nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Savaş yıllarında Brezilya'nın Afrika'daki topçu birliğinde görev alan Piveta, askeri hastanede gördüğü 8 günük tedavisini tamamladı ve virüsten kurtuldu.

Piveta'nın hastane çıkışı yeşil asker kepini taktığı ve asker selamı verdiği görüldü.

Ermando Piveta, un militar brasileño de 99 años, fue dado de alta este martes en un hospital de Brasil entre aplausos, banda marcial tras vencer a la enfermedad del coronavirushttps://t.co/rcPpuckOzJ — TN5 (@TN5Telenoticias) April 15, 2020

​Brezilya ordusu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Piveta ile ilgili olarak "Brezilya'nın 2. Dünya Savaşı sırasında İtalya'da katıldığı Montese Savaşı'nın 75. yıl dönümünde bir savaşı daha kazandı, bu sefer koronavirüse karşı" ifadeleri kullanıldı.

Latin Amerika'da koronavirüsün en etkili olduğu ülke olan Brezilya'da virüs kaynaklı ölü sayısı 1500'ü geçti.