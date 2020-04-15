Meksika'ya dehşet saçan karteller, bu kez koronavirüsle mücadele adına yoksullara yardım için devrede

Sağcı yönetimlerin orduyu kullanarak 'uyuşturucuyla savaş' yürütmesinin şiddeti tırmandırmasıyla çoğu toplu katliamlarda on binlerce kişinin öldürülmesi sonrası 2018'de solcu Andres Manuel Lopez Obrador'un iktidara geldiği Meksika, koronavirüsle baş etmekte zorlanıyor.

Devreye giren Jalisco Yeni Nesil Karteli ve Körfez Karteli, koronavirüsle mücadele için yoksullara yardım dağıtıyor.

Notorious Mexican cartels hand out food and sanitizer to poor struggling with the coronavirus pandemic https://t.co/GKABhO8otx — Daily Mail Online (@MailOnline) April 15, 2020

Meksika'nın en güçlü karteli kabul edilen Jalisco Yeni Nesil, haftasonunda San Luis Potosí eyaletinde 8 kasabaya yardım ulaştırdı.

Körfez Karteli de geçen hafta Tamaulipas eyaletinin Ciudad Victoria kentinde yardım dağıttı.

Kartellerin kendi yasadışı gelirleriyle finanse ettiği yardım paketleri genelde gıda maddeleri ve dezenfeksiyon malzemelerinden oluşuyor.

Pek çok ülke gibi 126 milyon nüfuslu Meksika'da da halk hükümetin yardımlarda yetersiz kaldığından yakınıyor.

En çok can alan kartel olarak bilinen Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin üyeleri, bir kamyona kutular ve naylon poşetlerle doldurmalarının ve daha sonra bunları dağıtmalarının videosunu çekerek paylaştı.

Her kutu ve poşete kartelin ismiinin İspanyolca kısaltması olan CJNG damgalı ve "Dostlarınızdan Kovid-19'la mücadele desteği" yazılı etiketlerin yapıştırılmış olması dikkat çekti.

CJNG'nin lideri Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes'nin yakalanmasına yardım edenler için ABD'nin Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) tarafından konulmuş 10 milyon dolarlık bir ödül var.