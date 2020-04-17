Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 217 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs yüzünden ölenlerin sayısı 217 artışla 2141’e, virüsün görüldüğü kişi sayısı 3 bin 252 artarak 33 bin 682’ye yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, "Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke" durumunda bulunuyor.

Bölgede, ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.