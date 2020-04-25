Ekvador’da bir ay önce ‘ölen’ kadının bilinci yerine geldi

Ekvador’un Guayaquil kentinde hastanede bulunan, yakınlarının bir aydır ölü kabul ettiği 74 yaşındaki kadının bilincinin yerine geldiği öğrenildi.

El Comercio gazetesinin haberine göre 27 Mart’ta Guayaquil’de kaldığı hastanede öldüğü kabul edilen 74 yaşındaki Alba Maruri Granda, geçen perşembe uyanarak kız kardeşinden kendisini eve götürmesini istedi.

Habere göre Granda, 42 derece ateşle ve ciddi bir solunum sıkıntısıyla bilinçsiz bir durumdayken doktorlar adını başka bir hastanın adıyla karıştırarak yanlışlıkla ailesine öldüğünü bildirdi.

Ailesi ise haberi aldıktan 8 gün sonra Granda’ya ait olduğunu zannettiği cesedi yaktırdı ve ardından cenaze töreni yapabilmek için neredeyse 1 ay boyunca salgın nedeniyle ülkede ilan edilen acil durumun kaldırılmasını bekledi.

Şimdi ise Granda’nın yakınları hastaneden cenaze ve yakma hizmeti için harcadıkları yaklaşık 2 bin doları tazmin etmesini talep ediyor.

Son bilgilere göre Ekvador'da koronavirüs bulaşan kişi sayısı bir günde 11 bin 536 kişi arttı. Nüfusu 16 milyonu aşan ülkede şimdiye kadar 576 kişinin hayatına mal olan koronavirüs, 22 bin 719 kişide görüldü.