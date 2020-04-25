Ekvador’da bir ay önce ‘ölen’ kadının bilinci yerine geldi

El Comercio gazetesinin haberine göre 27 Mart’ta Guayaquil’de kaldığı hastanede öldüğü kabul edilen 74 yaşındaki Alba Maruri Granda, geçen perşembe uyanarak kız kardeşinden kendisini eve götürmesini istedi.
Habere göre Granda, 42 derece ateşle ve ciddi bir solunum sıkıntısıyla bilinçsiz bir durumdayken doktorlar adını başka bir hastanın adıyla karıştırarak yanlışlıkla ailesine öldüğünü bildirdi.
Ailesi ise haberi aldıktan 8 gün sonra Granda’ya ait olduğunu zannettiği cesedi yaktırdı ve ardından cenaze töreni yapabilmek için neredeyse 1 ay boyunca salgın nedeniyle ülkede ilan edilen acil durumun kaldırılmasını bekledi.
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Alba Maruri Granda, de 74 años, dada por muerta el pasado 27 de marzo en el Hospital Guayaquil, en el Suburbio, había recobrado la conciencia y pedía a su hermana que la fueran a recoger. La familia había pasado casi un mes con las cenizas de otra persona, en espera de darle sepultura cuando pasara la emergencia sanitaria por covid-19 en Ecuador. Y ahora desconocen a quién corresponden los restos mortales que guardan en el cuarto de Alba. La paciente recuperada había estado inconsciente durante tres semanas, confundieron sus nombres, la dieron por muerta y su familia cremó a otra persona. El jueves 23 de abril la señorita Alba Maruri recuperó el conocimiento en el hospital, les dijo a los doctores su nombre y proporcionó el número de teléfono de su casa para que su hermana fuera a recogerla. Fuente: El Comercio
Şimdi ise Granda’nın yakınları hastaneden cenaze ve yakma hizmeti için harcadıkları yaklaşık 2 bin doları tazmin etmesini talep ediyor.
Son bilgilere göre Ekvador'da koronavirüs bulaşan kişi sayısı bir günde 11 bin 536 kişi arttı. Nüfusu 16 milyonu aşan ülkede şimdiye kadar 576 kişinin hayatına mal olan koronavirüs, 22 bin 719 kişide görüldü.
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