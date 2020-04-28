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    Bakan istifa etmişti: Bolsonaro'nun emniyet teşkilatına müdahale ettiği iddiası soruşturulacak

    © REUTERS / UESLEI MARCELINO
    Güney Amerika
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    Brezilya Yüksek Mahkemesi, Adalet Bakanı'nın istifa ederken sunduğu gerekçe üzerine, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun federal emniyet teşkilatına müdahale ettiği iddiasının soruşturulması yönünde karar verdi.

    Yargıç Celso de Mello'nun yerel medyada yayınlanan kararına göre, Bolsonaro'nun Federal Emniyet Genel Müdürü Mauricio Valeixo'yu görevden almasının üzerine teşkilata müdahale edildiğini savunarak geçen hafta istifa eden Adalet Bakanı Sergio Moro'nun söz konusu iddialarının soruşturulmasına hükmetti.

    Kararda, federal emniyet teşkilatının eski Bakan Moro'nun ifadesini almak için iki ay süresi olduğu belirtildi.

    Yolsuzlukla mücadelenin simge ismiydi

    Ülkede yolsuzlukla mücadelenin simge ismi haline gelen eski Adalet Bakanı Moro, Bolsonaro'nun, 2018 yılına kadar 'Araba Yıkama' soruşturmasında kendisiyle yakın çalışan Federal Emniyet Genel Müdürü Valeixo'yu görevden almasının ardından 24 Nisan'da istifa etmişti.

    © REUTERS / RICARDO MORAES
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    Moro, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet genel müdürünün neden gösterilmeden görevden alınmasının müdahaleye vardığını belirterek, "Devlet Başkanı bana birden fazla kez açıkça, müdür ya da başkomiser olsun, şahsi münasebeti olan, arayıp bilgi alabileceği, istihbarat raporlarını öğrenebileceği birini istediğini söyledi. Federal polisin rolü kesinlikle bilgi sağlamak değildir. Soruşturmalar gizli kalmak zorundadır" ifadesini kullanmıştı.

    Brezilya Başsavcısı Augusto Aras da Yüksek Mahkemeden Moro'nun iddialarını soruşturmasını istemişti.

    Bolsonaro, 'İzin almak zorunda değilim' demişti

    Adalet Bakanı'nın istifasının ardından diğer bakanlarıyla bir arada görüntü vererek 45 dakikalık bir konuşma yapan Jair Bolsonaro, yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi almaya çalıştığı iddiasını reddederek emniyet genel müdürünü görevden almanın hakkı olduğunu savunmuş ve "Kimseden izin almak zorunda değilim" demişti.

    Brezilyalılar birçok kentte Moro'nun istifası ve Bolsonaro'nun ulusal televizyonda yayınlanan konuşmasının ardından camlara çıkarak tencere ve tavalı protesto gösterisi yapmıştı.

    'Araba Yıkama Operasyonu' ne?

    Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras'ta yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle Mart 2015'de başlatılan ve 'Araba Yıkama Operasyonu' olarak adlandırılan soruşturmada, aralarında şirketin üst düzey yöneticileri, iki eski milletvekili ve ünlü iş insanlarının bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

    Hakkında dava açılan eski Petrobras Genel Müdürü Paulo Roberto Costa'ya 7.5 yıl hapis cezası verilmiş, eski Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Mart 2016'da soruşturmaya dahil edilmişti.

    Federal Savcılık, Lula'yı, 14 Eylül 2016'da pasif yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlamış, altı gün sonra iddianamenin kabulüyle Lula sanık olmuştu. Lula, rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarından 12 yıl hapis cezasına hüküm giymişti.

    Etiketler:
    Soruşturma, Yolsuzluk, Sergio Moro, Mauricio Valeixo, Emniyet, Jair Bolsonaro, Yüksek Mahkeme, Brezilya
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