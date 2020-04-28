El Salvador'da hapisteki çete üyelerine Nazi toplama kampı muamelesinden sonra dışarıdakiler için de 'öldür' emri

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da Devlet Başkanı Nayib Bukele, 'koronavirüs pandemisini istismar ettiklerini' söyleyerek çete üyelerine karşı 'öldürücü güç kullanılması' için polis ve askere yetki verdi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin çete üyelerine karşı 'öldür' emri, haftasonunda ülke çapında en az 50 kişinin öldürülmesinin ardından geldi.

El Salvador'u on yıllardır rehin alan çete şiddetiyle en sert şekilde mücadele vaadiyle haziranda seçilmiş bulunan Bukele, polis teşkilatı ve ordunun 'nüfusun fiziksel bütünlüğüne karşı anlık tehdit oluşturan teröristlere karşı öldürücü güç kullanma yetkisinin' bulunduğunu duyurdu.

El Salvador President Nayib Bukele has authorized the use of lethal force by the police and army against gang members he says are taking advantage of the coronavirus pandemic, after a weekend of violence left at least 50 people dead across the country https://t.co/2OpNgFUxxQ — CNN (@CNN) April 28, 2020

Bukele, daha önce yakalanmış çete üyelerini de dışardaki çete üyelerine talimat verdikleri gerekçesiyle koronavirüs pandemisinde görülmemiş muamelelere tabi tuttu.

Ülke çapındaki yedi yüksek güvenlikli hapishanede tutulan çete üyelerine 24 saatlik hücre cezası verilirken, başkent San Salvador'un dışındaki Izalco Cezaevi'nde koğuş ve hücre araması için mahkumların hepsi sadece donla kalacak şekilde soyuldu, iç avluya çıkarıldı, kucak kucağa şekilde arka arkaya ve bu şekilde sıralar halinde yan yana yere oturtuldu. İçlerinden çok azı maske takılıyordu. Böylece koronavirüs pandemisine karşı sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó reacomodar a los reos en las cárceles, eliminando la separación entre pandillas y encerrándolos en celdas selladas sin vista al exterior. Si algún pandillero pone resistencia será abatido con fuerza letal pic.twitter.com/zpbqzE1iRS — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 28, 2020

Ardından hücre cezasına konulan mahkumların hücreleri metal kepenklerle tamamen kapatıldı.

De ahora en adelante, todas las celdas de pandilleros en nuestro país, permanecerán selladas.



Ya no se podrá ver hacia afuera de la celda. Esto evitará que puedan comunicarse con señas hacia el pasillo.



Estarán adentros, en lo oscuro, con sus amigos de la otra pandilla. pic.twitter.com/nJFmI3Dxub — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 27, 2020

Bu muameleyi "İstihbarat raporlarına göre hapishanedekilerden emir alan çeteler ülke çapında cinayetleri tırmandırdı" diye gerekçelendiren Devlet Başkanı, metalle kapatılan hücrelerin ve Izalco Cezaevi'ndeki Nazi toplama kamplarını andıran muamelenin görüntülerini Twitter hesabında paylaştı.

El nuevo régimen penitenciario será establecido en los siguientes centros penales:



- Las tres fases de Izalco

- San Francisco Gotera

- Quezaltepeque

- Ciudad Barrios pic.twitter.com/C1pqEMoju7 — Osiris Luna Meza (@OsirisLunaMeza) April 27, 2020

​Bu görüntüleri öncesinde Adalet Bakan Yardımcısı ve Cezaevleri Direktörü Osiris Luna Meza yayımlamıştı.

Si ha salido una orden de aquí, no es por llamadas porque no hay señal, no hay visitas, esto ha sido por la comunicación de señas que han adoptado de celda a celda y llevada por las personas que han salido en libertad. pic.twitter.com/RvTI7fPw97 — Osiris Luna Meza (@OsirisLunaMeza) April 27, 2020

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 5 Mayıs'e dek sıkı sokağa çıkma yasağının uygulandığı El Salvador'da ihlalcilere karantinadan gözaltına ve hatta araçlarına el konulmasına varan cezalar veriliyor.