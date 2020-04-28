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    El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin hapistekilere 24 saat hücre cezası açıklamasının ardından çete üyelerine Izalco Cezaevi'nde yapılan muamele

    El Salvador'da hapisteki çete üyelerine Nazi toplama kampı muamelesinden sonra dışarıdakiler için de 'öldür' emri

    © REUTERS / El Salvador Presidency
    Güney Amerika
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    Orta Amerika ülkesi El Salvador'da Devlet Başkanı Nayib Bukele, 'koronavirüs pandemisini istismar ettiklerini' söyleyerek çete üyelerine karşı 'öldürücü güç kullanılması' için polis ve askere yetki verdi.

    El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin çete üyelerine karşı 'öldür' emri, haftasonunda ülke çapında en az 50 kişinin öldürülmesinin ardından geldi.

    El Salvador'u on yıllardır rehin alan çete şiddetiyle en sert şekilde mücadele vaadiyle haziranda seçilmiş bulunan Bukele, polis teşkilatı ve ordunun 'nüfusun fiziksel bütünlüğüne karşı anlık tehdit oluşturan teröristlere karşı öldürücü güç kullanma yetkisinin' bulunduğunu duyurdu.

    Bukele, daha önce yakalanmış çete üyelerini de dışardaki çete üyelerine talimat verdikleri gerekçesiyle koronavirüs pandemisinde görülmemiş muamelelere tabi tuttu. 

    Ülke çapındaki yedi yüksek güvenlikli hapishanede tutulan çete üyelerine 24 saatlik hücre cezası verilirken, başkent San Salvador'un dışındaki Izalco Cezaevi'nde koğuş ve hücre araması için mahkumların hepsi sadece donla kalacak şekilde soyuldu, iç avluya çıkarıldı, kucak kucağa şekilde arka arkaya ve bu şekilde sıralar halinde yan yana yere oturtuldu. İçlerinden çok azı maske takılıyordu. Böylece koronavirüs pandemisine karşı sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. 

    Ardından hücre cezasına konulan mahkumların hücreleri metal kepenklerle tamamen kapatıldı. 

    Bu muameleyi "İstihbarat raporlarına göre hapishanedekilerden emir alan çeteler ülke çapında cinayetleri tırmandırdı" diye gerekçelendiren Devlet Başkanı, metalle kapatılan hücrelerin ve Izalco Cezaevi'ndeki Nazi toplama kamplarını andıran muamelenin görüntülerini Twitter hesabında paylaştı.

    ​Bu görüntüleri öncesinde Adalet Bakan Yardımcısı ve Cezaevleri Direktörü Osiris Luna Meza yayımlamıştı.

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle 5 Mayıs'e dek sıkı sokağa çıkma yasağının uygulandığı El Salvador'da ihlalcilere karantinadan gözaltına ve hatta araçlarına el konulmasına varan cezalar veriliyor.

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