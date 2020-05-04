Bakan duyurdu: Paralı askerler deniz yoluyla Venezüella'ya sızma girişiminde bulundu

Venezüella İçiçleri Bakanı Nestor Reverol, bir grup paralı askerin, başkent Caracas’ın kuzeyindeki La Guaira limanından ülkeye girmeye çalışırken tespit edildiğini açıkladı. Reverol, ‘başka bir darbe girişimi için yapılan hazırlıkların bir parçasıydı’ yorumunu yaptı.
Reverol, operasyona dair kareleri de Instagram hesabından paylaştı.
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Informamos al país que durante el fallido intento de incursión por vías marítimas en #Macuto, estado #LaGuaira, nuestros efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los organismos de seguridad ciudadana, han abatido seis terroristas entre los que se encuentra el Capitán Robert Colina alias "Pantera", relacionado con diferentes planes de desestabilización de la derecha venezolana. También fueron capturados dos mercenarios, se incautaron 10 fusiles, 2 ametralladoras Afag, las cuales fueron robadas del Palacio Federal Legislativo en abril de 2019. Igualmente se decomisaron 6 camionetas y una lancha con 2 motores fuera de borda, como parte de la logística que sería usada para concretar actos terroristas. Nuestra #Fanb y los organismos de seguridad ciudadana continúan en el desarrollo de estas acciones para garantizar la soberanía y la #paz de todos los venezolanos. #3May #Venezuela #Terrorismo #Mpprijp #Faes #Seguridad #Soberanía
Ülkeye sürat tekneleriyle sızmaya çalışan paralı askerlerin, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyon sonucu engellendiği belirtildi. Askerlerden altısının öldürüldüğünü, ikisinin tutuklandığını kaydetti. Ayrıca teknelerin yanı sıra altı kamyonete; saldırı silahlarına, makineli tüfeklere ve çok sayıda mühimmata el konduğu duyuruldu. Nestor Reverol, soruşturmanın sürdüğünü belirtti ve ‘daha fazla tutuklama’ olabileceğini söyledi.
Paralı askerlerin, bazı üst düzey hükümet görevlilerine suikast düzenlemek, terör saldırıları gerçekleştirmek amacıyla Venezüella’ya geldikleri öne sürüldü. Reverol, net bir şekilde bir ülkeyi suçlamasa da, askerlerin Kolombiya’dan geldiklerini vurguladı.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, ABD ve Kolombiya’nın 'ülkesine yönelik komplo planları kurduğunu' söylemişti.
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