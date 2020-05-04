Maduro: Dün bir grup paralı askerin Venezülla'ya sızma girişiminde asıl hedef bendim

Bağlantısızlar Hareketi'nin video konferans yöntemiyle düzenlediği liderler zirvesinde konuşan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "3 Mayıs'ta ABD ile Kolombiya hükümetlerinin finansmanı ve desteğiyle Kolombiya topraklarında eğitim alan paralı askerler ve teröristler, deniz yoluyla sızma girişiminde bulundu" dedi.

'ABD'li bürokratın kanıtları ve tanık ifadeleri elimizde'

"Bu grubun Kolombiya topraklarında hazırlandığına dair tüm kanıtlara, tanık beyanlarına ve görüntülere sahibiz" diye ekleyen Maduro, şöyle devam etti:

"Venezüella'ya saldırmaları ve beni öldürmeleri için paralı asker ve teröristlerin eğitilmesini öngören ve Venezüella muhalefeti tarafından imzalanan sözleşmeleri dün kamuoyuyla paylaşan ABD'li bürokratın kanıtları ve tanık ifadeleri elimizde bulunuyor."

Kovid-19 pandemisi sırasında suikast ve terör saldırısı girişiminde bulunulduğuna dikkat çeken Maduro, 'asıl hedefin Venezüella Devlet Başkanı'nı öldürmek' olduğunu vurguladı.

Domuzlar Körfezi istilası girişimi gibi

Dün İçişleri Bakanı Nestor Reverol, bir grup paralı askerin başkent Caracas’ın kuzeyindeki La Guaira limanından ülkeye girmeye çalışırken tespit edildiğini açıklamıştı. Reverol, ‘yeni bir darbe girişimi için yapılan hazırlıkların parçasıydı’ yorumunu yapmıştı.

Maduro, geçen ayki açıklamalarında, ABD ile Kolombiya’nın 'Venezüella'ya yönelik komplo planları kurduğunu' dile getirmişti.