Sızma girişiminde bulunulan Venezüella’dan askeri tatbikat açıklaması

Bir grup paralı askerin sızma girişiminde bulunduğu Venezülla’da Stratejik Operasyon Komutanlığı Başkanı Remigio Ceballos Ichazo, ‘Bolivarcı Kalkan 2020’ askeri tatbikatının yeni aşamasına girildiğini açıkladı.

Venezüella Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda konuşması aktarılan Amiral Ichazo, tatbikata 25 binin üzerinde askerin katıldığını duyurdu:

“Doğudan batıya, iç emirlere göre deniz, hava ve kara kuvvetlerinden 25 binden fazla kişi, ülkemizin her santimetresinin paralı askerlerden ve Venezüellalıların yaşamlarına yönelik tehditlerden özgürlüğünü garanti etmek için ülke topraklarında dağıtılacak.”

Daha önce Venezüella Savunma Bakanlığı, 3 Mayıs sabahı ‘Kolombiya'da örgütlenmiş ve eğitilmiş bir grup paralı teröristin’ botlarla ülkenin topraklarına sızma girişiminden sonra Venezüella Silahlı Kuvvetleri’nin teyakkuz durumuna geçirildiğini açıklamıştı.

Diğer yandan Kolombiya, bu olayla bir ilgisi olduğunu inkar ediyor.