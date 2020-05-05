ABD'li özel güvelik şirketi, haftasonunda Venezüella'ya sızma ve Maduro'yu öldürme girişimini düzenlediğini teyit etti

ABD'nin 1961 yılında Küba devriminin lideri Fidel Castro'yu evirmek için tertip ettiği başarısız Domuzlar Körfezi Çıkarması'nı hatırlatır şekilde haftasonunda paralı askerlerin Venezüella'ya sızma girişimlerinin başarısızlığa uğratılmasının altından tanıdık bir isim çıktı.

President @NicolasMaduro confirms the capture of U.S. citizen Silvercorp mercenaries today in Chuao, Aragua demonstrating Luke Alexander Denman and Aaron Barry's passports, veteran IDs and Silvercorp ID. @teleSURenglish pic.twitter.com/HnZjGWhaDn — Camila (@camilateleSUR) May 5, 2020

Paralı askerlerin Venezüella'ya denizden sızma operasyonunu ABD ile Kolombiya'nın terör saldırısı ve kendisine yönelik suikast girişimi olarak duyurmuş bulunan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun pazartesi TV canlı yayınında yakalanan iki ABD'li zanlıyı tanıtmasının ardından, gözler Başkanı Donald Trump'ın yönetimine çevrildi.

CAPTURED: U.S. mercenaries Luke Alexander Denman and Aaron Barry are in custody of the Venezuelan government. The two Silvercorp terrorists claim work security for President Trump. pic.twitter.com/jc7vwmjuTB — Camila (@camilateleSUR) May 5, 2020

Maduro'nun ikilinin üzerinden ABD pasaportu ve ehliyetinin yanısıra Florida merkezli özel güvenlik şirketi Silvercorp'a ait kimlik kartının çıktığını aktarması üzerine, The Washington Post gazetesi Silvercorp CEO'su Jordan Goudreau'nun görüşünü aldı.

Maduro'ya geçen yılki ABD destekli darbe girişimi kapsamında düzenlenen operasyona Silvercorp CEO'luğu yapan, eski ABD'li Yeşil Bereli asker Jordan Goudreau liderlik etmişti.

Here is terrorist leader Jordan Goudreau of Silvercorp running private security for U.S. President Trump at one of his infamous rallies. pic.twitter.com/NK3GUnR2Bz — Anonymous (@YourAnonCentral) May 5, 2020

2018 yılında kurulan Silvercorp'un CEO'su, sözkonusu iki ABD'linin altı Venezüellalıyla birlikte Venezüella'ya sızma operasyonu düzenleyen 60 kişilik bir gücün parçası olduklarını söyledi.

Jordan Goudreau served in Iraq and Afghanistan and now runs a Florida-based security company called Silvercorp USA since 2018. The company’s website gloats about having operations in more than 50 countries. #GodeonOperation #Venezuela https://t.co/Y7HSNSEf3z — teleSUR English (@telesurenglish) May 5, 2020

Operasyonun adının 'Gideon' olduğunu belirten özel güvenlik şirketi patronu, Maduro'nun gösterdiği Silvercorp kartlarındaki gibi iki ABD'linin kimliğinin Airan Berry ve Luke Denman olduğunu teyit etti.

Captured by Venezuelan authorities on the coast of Aragua state:



Luke Alexander Denman b. 22 Jan 1986 / Airan Seth Barry b. 15 May 1978



Both are U.S. military veterans from Texas, contracted with Silvercorp and are associates of Jordan Goudreau, linked to @JJRENDON & @jguaido. pic.twitter.com/us23AI1bsI — Camila (@camilateleSUR) May 5, 2020

Eski ABD Ordusu Yeşil Bereli askeri Goudreau, ikilinin de kendisi gibi eski Özel Kuvvetler mensubu askerler olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin Maduro'ya darbe girişiminin başına geçirdiği muhalefet lideri Juan Guaido, geçen yıl Goudreau ile işbirliği yapmış olmasına ve haftasonu operasyonu için de Silvercorp'u kiraladığına dair belge olmasına rağmen, pazartesi günü Silvercorp ile hiçbir ilişkisinin olmadığına dair açıklama yaptı. Ancak Guaido, yakalananların insan haklarına saygı gösterilmesi çağrısı yapmayı ihmal etmedi.

Guaido yesterday: We have no relationship with the company Silvercorp



Today: Please respect the human rights of the terrorists trained by Silvercorp https://t.co/nzTG3e3IAx — Camila (@camilateleSUR) May 5, 2020

Maduro, haftasonu yakalanan iki ABD'li zanlının yakalanmış halde çekilmiş fotoğraflarını gösterirken 'Trump'ın güvenlikçiler olduğunu' ve 'Ramboculuk oynadıklarını' dile getirmişti.