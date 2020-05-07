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    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Amerikan özel güvenlik şirketi Silvercorp CEO'su Jordan Goudreau ile muhalefet lideri Juan Guaido arasında, 'kendisini devirmek amacıyla' yapıldığını iddia ettiği gizli bir anlaşmayı kamuoyuna açıkladı.

    Maduro, 'Guaido ile ABD'liler arasında imzalanan' belgeyi açıkladı

    © REUTERS / MIRAFLORES PALACE
    Güney Amerika
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    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (219)
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    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Amerikan özel güvenlik şirketi Silvercorp CEO'su Jordan Goudreau ile muhalefet lideri Juan Guaido arasında, 'kendisini devirmek amacıyla' yapıldığını iddia ettiği gizli bir anlaşmayı kamuoyuna açıkladı.

    Maduro, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te internet üzerinden video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

    Maduro, pazar günü ülkesine deniz yoluyla yapılan sızma girişimiyle ilgili ABD merkezli özel güvenlik şirketi Silvercorp CEO'su Goudreau ile muhalif lider Guaido arasında gizli bir anlaşma imzalandığını belirtti.

    Kameralar önünde söz konusu anlaşma belgesini gösteren Maduro, bu durumun kendisine yönelik bir darbe girişimi olduğunu ve bunu kabul etmediklerini ifade etti.

    ​Silahlı eylem ve darbe girişi için pazar gününden bu yana ülkeye sızmaya çalışan 4 kişinin daha yakalandığına dikkati çeken Maduro, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonlarını sürdüreceğini vurguladı.

    Maduro'nun açıkladığı yeni isimlerle birlikte, hafta sonundan bu yana ülkeye sızarken yakalanan kişi sayısı 17'ye yükselmiş oldu.

    Ne olmuştu?

    Maduro, ABD'yi destek vermekle suçladığı, silahlı eylem ve darbe girişimi için pazar gününden bu yana ülkeye sızmaya çalışan 17 kişinin yakalandığını açıklamıştı.

    Venezüella güvenlik güçlerinin ülkeye girerken yakaladığı ABD'lilerden, Luke Alexander Denman'ın, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmak üzere ülkeye geldiği belirtilmişti. Maduro, ülkeye girerken yakalanan ABD'li Denman'ın sorgu sırasında kaydedilen videosunu Twitter hesabından paylaşmıştı.

    ​​Denman, Venezüella'da yapılacak eylemlerin SilverCorp CEO'su Jordan Goudreau tarafından planlandığını söylediği videoda, Kolombiya'da bir grup Venezüellalıyı eğitip ardından eylem için Venezüella'ya gideceklerini belirtmişti.

    Goudreau'nun operasyon karşılığında 50 bin ila 100 bin dolar ödeyeceğini söyleyen Denman, videoda Venezüella'ya gelme amaçlarına ilişkin, "Jordan'dan (Goudreau) aldığım tek talimat, Maduro'yu uçağa kadar güvenli bir şekilde götürebilmemiz için havaalanının kontrolünü ele geçirmemdi." ifadelerini kullanmıştı.

    ​SilverCorp ile Venezüella'da kendini geçici Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido arasında yapılan anlaşmayı gösteren Denman, videoda Goudreau'nun ABD Başkanı Donald Trump için çalıştığını, eylem için silah ve teçhizatların da kendilerine SilverCorp tarafından verildiğini belirtmişti.

     

    Maduro, yakalanan ABD vatandaşları Luke Alexander Denman ve Airan Berry'nin pasaport, kimlik bilgileri ile SilverCorp şirketi kartlarını göstermişti.

    Çok sayıda askeri teçhizat ve ağır silahın ele geçirildiği operasyonlarda Venezüella'da Ocak 2018'de Guaido öncülüğündeki askeri kalkışmada yer alan ve sonradan kaçan eski Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği mensubu Antonio Seqea da yakalanmıştı.

    Venezüella Devlet Başkanı, ülkesine yönelik darbe planlarının, mart ayında, Kolombiya'dan Venezüella'ya silahlı eylem yapılması için silah gönderdiğini açıklayan eski Tümgeneral Cliver Alcala ile başladığını iddia etmişti.

    ABD ve Kolombiya'nın ülkesinde yapılmak istenen silahlı eylemleri desteklediğini savunan Maduro'nun, son saldırı girişimlerinin başlangıcı olarak nitelediği eski Tümgeneral Alcala ise mart ayının sonlarında Kolombiya'da katıldığı bir radyo programında silahlı eylem yapılması amacıyla Guaido ile anlaşarak ülkeye silah gönderdiğini duyurmuştu.

    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (219)
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