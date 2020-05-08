Venezüella, darbe girişiminin ardından ABD ile diyaloğu askıya aldı

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 3 Mayıs tarihinde ülkeye yapılan sızma girişiminin ardından ABD ile krizin çözümüne yönelik görüşmelerin askıya alındığını açıkladı.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 3 Mayıs'ta meydana gelen ülkeye sızma girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uruguaylı muhabir Jorge Gestoso'ya konuşan Maduro, açıklamasında krizin çözümüne yönelik ABD ile yürütülen diyaloğun askıya alındığını belirtti.

ABD'li yetkililerin darbe girişimini takiben Venezüella'nın çağrılarına yanıt vermeyi bıraktığını söyleyen Maduro, ABD tarafının hem WhatsApp hem de telefon çağrılarına yanıt vermediğini dile getirdi.

Maduro, "ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden üç farklı yetkiliyle üç ayrı iletişim kanalımız vardı, onlara mesaj gönderdik ancak yanıt alamadık" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Venezüella'da 3 Mayıs'ta güvenlik güçleri, ülkeye deniz yoluyla girmeye çalışanlara karşı operasyon başlatmış, 8 kişi öldürülmüştü.

Maduro, yakalanan kişilerin ABD ve Kolombiya hükümetlerince desteklendiğini, Guaido ile ilişkisi olduğunu savunmuş ve düzenlediği basın toplantısında, yakalanan kişilerin operasyon planını düzenlemekle itham ettiği Silvercorp CEO'su Jordan Goudreau ile Guaido'nun imzaladığını belirttiği anlaşmayı göstermişti.

Yakalananlar arasındaki 2 ABD'li eski asker de sorgu sırasında aynı belgeyi göstermiş, Kolombiya'da bazı birlikleri eğitip Venezüella'da darbe girişimini desteklemek için geldiklerini söylemişti.

Çok sayıda askeri teçhizat ve ağır silahın ele geçirildiği operasyonlarda Venezüella'da Ocak 2018'de Guaido öncülüğündeki askeri kalkışmada yer alan ve sonradan kaçan eski Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği mensubu Antonio Seqea da yakalanmıştı.

ABD'li askerler sorguda Venezüella'ya girme konusunda kendilerine Sequea'nın yardım ettiğini söylemişti.

Venezüella Devlet Başkanı, ülkesine yönelik darbe planlarının, mart ayında, Kolombiya'dan Venezüella'ya silahlı eylem yapılması için silah gönderdiğini açıklayan eski Tümgeneral Cliver Alcala ile başladığını söylemişti.

ABD ve Kolombiya'nın ülkesinde yapılmak istenen silahlı eylemleri desteklediğini savunan Maduro'nun, son saldırı girişimlerinin başlangıcı olarak nitelediği eski Tümgeneral Alcala ise mart ayının sonlarında Kolombiya'da katıldığı bir radyo programında silahlı eylem yapılması amacıyla Guaido ile anlaşarak ülkeye silah gönderdiğini duyurmuştu.