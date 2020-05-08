Venezüella'daki RT muhabiri, ABD'li paralı askerler hakkında yapılan açıklamalardan sonra tehdit edildi

Russia Today (RT) televizyonu, muhabirleri Erika Ortega’nın Twitter’da yayınlanan eski ABD komandoları ve Venezüella’ya girişleriyle ilgili haberden sonra tehditler almaya başladığını bildirdi.

Daha önce Carakas, Kolombiyalı militanların denizden sızma girişimlerinin önlendiğini duyurmuştu. Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya göre, operasyonun amacı kendisinin yok edilmesiydi.

Maduro, silahlı kalkışmaya girişirken tutuklanan iki ABD vatandaşının, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel korumaları olduğunu belirtti. Bunlardan biri, Venezüella Devlet Başkanı'nın ABD'ye götürülmesi yönünde talimat aldıklarını itiraf etti.

Basında çıkan haberlere göre, Yeşil Berelilere bağlı görev yapan ve özel güvenlik şirketi Silvercorp USA’nın kurucusu eski Astsubay Kıdemli Çavuş Jordan Goudreau'nun olayla doğrudan bağlantısı bulunuyor.

RT muhabiri Erika Orteka, Jordan Goudreau ve operasyona katılan diğerleri hakkında Twitter’da yazdı.

Silvercorp USA’dan verilen yanıtta şu ifadeler yer aldı:

"Paralı askerlere yaptıkları iş için ödeme yapılır. Ama dünyayı senin gibi Maduro artıklarından temizlemek için bu işi ücretsiz yapmaktan mutluluk duyarım."

Und der Leiter des US-Söldner-Unternehmens, Jordan Goudreau, hat tatsächlich gestern nach seinem "Incursion"-Tweet unverhohlene Morddrohungen gegen die RT-Korrespondentin @ErikaOSanoja ausgesprochen: https://t.co/TkCX4ivWzB pic.twitter.com/8YDiiqbPaN — Florian Warweg (@FWarweg) May 4, 2020

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, Silvercorp USA'nın Facebook’tan yaptığı paylaşımı 'RT muhabirine açık tehdit' olarak yorumladı. Büyükelçilik ayrıca, ABD makamları ve bu olay karşısında sessiz kalan insan hakları savunucularını kınadı.