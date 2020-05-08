Venezüella'daki darbe hazırlığı için 25 tutuklama emri çıkarılacak

Saab, düzenlediği basın toplantısında, ülkeye sızma girişiminde bulunan ve darbe yapma niyetinde olduğu belirtilen kişilere yönelik hukuki işlemler hakkında açıklamalarda bulundu.

Yakalanan ABD'li eski askerlerin terörizm, komplo ve savaş silahları kaçakçılığı suçlarından yargılanacağını belirten Saab, "22 kişi hakkında yakalama kararı için başvuruda bulunulacak. Bunlara ek olarak, Venezüella halkı, toprakları ve yetkililerine yönelik bu terörist eylemi planlama ve katılma nedeniyle Juan Jose Rendon, Sergio Vergara ve Jordan Goudreau hakkında da yakalama kararı için başvuru yapılacak" ifadelerini kullandı.

Silahlı eylem ve darbe için gelenleri "paralı asker" olarak niteleyen Saab, 3 Mayıs'tan bu yana "paralı askerler" ile bunlara yardım edenler dahil olmak üzere 31 kişinin yakalandığını bildirdi.

Başsavcı Saab, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'den, Kolombiya ve ABD'nin, Venezüella halkına karşı uluslararası hukuk ihlallerini dile getirmesini ve reddetmesini isteyeceğini söyledi.

Saab, ülkede mart ayının başında meydana gelen hapishane ayaklanmasında 47 mahkumun öldüğünü, 67 mahkumun da yaralandığını sözlerine ekledi.