Venezüella’da ülkeye sızma suçundan 2 ABD vatandaşı için tutuklama kararı

Venezüella Yüksek Mahkeme’nin açıklamasında, “Terörle ilgili işlerden sorumlu ulusal mahkeme, ABD vatandaşları Luke Alexander Denman ve Airan Berry’nin, terör ve silah kaçakçılığı ile ilgili suçları işleme şüphesiyle tutuklanmasına karar verdi” ifadesine yer verildi.

Ülkeye sızmaya çalıştığı sırada gözaltına alınan diğer kişiler de mahkemece tutuklandı.

Daha önce Venezüella Başsavcılığı, denizden ülkeye sızma girişiminde bulunan ve darbe yapma niyetinde olduğu belirtilen 22 kişi için yakalama emri çıkarmıştı. Ayrıca Venezüella halkı, toprakları ve yetkililerine yönelik terör eylemini planlama ve katılma nedeniyle Florida merkezli özel güvenlik şirketi Silvercorp’un CEO’su Jordan Goudreau, Juan Guaido’nun ekibinden muhalif vekil Sergio Vergara ve Miami’de yaşayan siyaset danışmanı Juan Jose Rendon hakkında da yakalama kararı çıkmıştı.

Ne olmuştu?

Venezüella'da 3 Mayıs'ta güvenlik güçleri, ülkeye deniz yoluyla girmeye çalışanlara karşı operasyon başlatmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yakalanan kişilerin ABD ve Kolombiya hükümetlerince desteklendiğini ve Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido ile ilişkisi olduğunu savunmuştu.

Maduro, yaptığı basın toplantısında, yakalanan kişilerin operasyon planını düzenlemekle itham ettiği ABD merkezli güvenlik şirketi Silvercorp'un CEO'su Jordan Goudreau ile Guaido'nun imzaladığını belirttiği anlaşmayı göstermişti.

Yakalananlar arasındaki 2 ABD'li eski asker de sorgu sırasında aynı belgeyi göstermiş, Kolombiya'da bazı birlikleri eğitip Venezüella'da darbe girişimini desteklemek için geldiklerini söylemişti.

Guaido'nun danışmanı Juan Jose Rendon, Goudreau ile Guaido'nun imzasının olduğu belgeyi imzaladıklarını fakat bunun bir ön anlaşma olduğunu iddia etmişti.

Çok sayıda askeri teçhizat ve ağır silahın ele geçirildiği operasyonlarda, Venezüella'da Ocak 2018'de Guaido öncülüğündeki askeri kalkışmada yer alan ve sonradan kaçan eski Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği mensubu Antonio Sequea da yakalanmıştı.

Maduro, ülkesine yönelik darbe planlarının, mart ayında, Kolombiya'dan Venezüella'ya silahlı eylem yapılması için silah gönderdiğini açıklayan eski Tümgeneral Cliver Alcala ile başladığını söylemişti.

ABD ve Kolombiya'nın, ülkesinde yapılmak istenen silahlı eylemleri desteklediğini savunan Maduro'nun, son saldırı girişimlerinin başlangıcı olarak nitelediği eski Tümgeneral Alcala ise mart sonunda, silahlı eylem yapılması amacıyla Guaido ile anlaşarak ülkeye silah gönderdiğini söylemişti.