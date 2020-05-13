Venezüella'da darbe hazırlığından yakalananların sayısı 44'e ulaştı

Venezüella'da ülkeye sızma ve darbe girişimiyle ilgili olarak yürütülen operasyon kapsamında, 2 paralı askerin daha yakalandığı bildirilirken toplamda yakalanan kişi sayısı 44'e çıktı.

Bolivarcı Ulusal Muhafızlar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün Aragua eyaletinde 2 paralı asker daha yakalandı, her ikisi asker kaçağı. Barışı istikrarsızlaştırmayı ve ülkemizi kana boğmayı amaçlayan hiçbir terör planının hayata geçmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

¡Sin Descanso! Hoy, 02 mercenarios fueron CAPTURADOS en el sector de “Lagunetica”, Colonia Tovar del Edo. Aragua; ambos desertores.

¡No daremos tregua a ningún plan terrorista que pretenda desestabilizar la PAZ y bañar de sangre nuestra amada Patria!.#MáximaProtección #DignaGNB pic.twitter.com/NrM8zAHiim — GNB FANB (@GNBoficial) May 12, 2020

Böylelikle ülkeye başarısız sızma girişiminin gerçekleştiği 3 Mayıs’tan bu yana, aralarında 2 ABD vatandaşı olmak üzere yakalanan 'paralı askerler' ile bunlara yardım edenlerin sayısı 44 oldu.

Venezüella'da 3 Mayıs’ta güvenlik güçleri, ülkeye deniz yoluyla girmeye çalışanlara karşı operasyon başlatmıştı. Operasyon sırasında çok sayıda askeri teçhizat ve ağır silah ile üzerinde Kolombiya Deniz Kuvvetleri sembolü bulunan 3 savaş botunun ele geçirildiği duyurulmuştu.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkeye sızma girişiminin asıl hedefi kendisi olduğunu dile getirerek operasyon emrini ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiğini söylemişti.