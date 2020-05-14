Venezüella’da yakalanan paralı asker, Guaido’nun ABD'li güvenlik şirketi CEO’su ile görüşmesini anlattı

Venezüella’ya darbe amaçlı sızma girişimi sırasında yakalanan paralı askerlerden biri sorgu sırasında, muhalefet lideri Juan Guaido’nun ABD merkezli özel güvenlik şirketi Silvercorp’un CEO’su Jordan Goudreau ile gerçekleştirdiği görüşmeyi anlattı.

Görüşmenin, Guaido’nun ABD Başkanı Donald Trump ile buluşmaya gittiği Washington’da gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Sızma girişiminde yer alan ve güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla yakalanan paralı asker Antonio Sequea, sorgu sırasında şu ifadeleri kullandı: “Guaido’nun Kolombiya’dan ABD’ye gittiği Mart ortalarında, Jordan bir süre telefonlara çıkmadı, sonra benimle iletişime geçerek Beyaz Saray’da Juan Guaido ile görüşmeye katıldığını anlattı."

Sequea, bu görüşme sırasında bir kez daha Guaido’nun “Venezüella’daki rejimi devirmeden sorumlu askeri danışman” olarak tasdik edildiğini, bunun da paralı asker grubunun üyelerine güven ve motivasyon aşıladığını anlattı.

Daha önce Venezüella İletişim Bakanı Jorge Rodriguez, Silvercorp ile yapılan ve Guaido ile kırmızı bültenle aranan iki politikacının daha imzasını taşıyan 41 sayfalık anlaşmanın ayrıntılarını açıklamıştı.

Anlaşma, paralı askerlerin Venezüella üst düzey yöneticilerini öldürmek amacıyla bu ülkenin topraklarında 400 günden uzun bir süre bulunma ve hükümete ait olanlar dahil binaları yok etme yetkisini öngörüyor.

Anlaşmaya göre paralı askerlere 212 milyon 900 bin dolar ödenecekti.