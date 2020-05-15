Venezüella: ABD petrol tankerlerimizi taciz ediyor

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyaya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götüreceğimiz daha fazla delil sunuyoruz: Salgın ortasında Washington petrolümüzü taşıyan ve benzin getiren gemileri taciz ediyor. Bu, uluslararası yasaların ve Venezüellalıların temel haklarının ihlali" ifadelerine yer verdi.

More evidence for the world which we'll take to the International Criminal Court: in the midst of the pandemic, Washington persecutes tankers carrying our oil and bringing in gasoline. A flagrant violation of international law & the fundamental human rights of Venezuelans https://t.co/FsRoF1NuQs — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) May 14, 2020

Daha öce ABD'nin, Venezüella'ya petrol tedarik eden İran'a yönelik uygulanabilecek tedbirler üzerinde düşündüğü bildirilmişti.

Venezüella hükümetinin bu petrole karşılık İran'a 'tonlarca altın' verdiği iddia edilmişti.