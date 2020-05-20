Venezüella'da darbe operasyonu üzerinde yakalanan ABD'li para askerler: Maduro'nun kod adı 'büyük ikramiye'ydi

Venezüella'ya sızmaya çalışırken yakalanan iki ABD'li paralı asker, devlet televizyonunda yayımlanan yeni sorgu görüntülerinde, operasyonun hedefi, yani Maduro için kullandıkları kod adının 'bingo', 'büyük ikramiye' gibi anlamları bulunan 'jackpot' olduğunu söyledi.

Venezüella'ya sızıp Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirme operasyonu yürütürken yakalananlar arasında bulunan ABD'li özel güvenlik şirketi Silvercorp'tan Luke Denman ile Airan Berry'nin bir kez daha mahkum üniforması giymiş halde sorgulanırken görüntüleri devlet televizyonunda yayımlandı.

Luke Denman and Airan Berry, the two US veterans captured in the bungled invasion into Venezuela, appear again on state TV, Denman reiterates the plan was to bring Maduro out on a plane pic.twitter.com/QTDgZPLpdf — Sarah Kinosian (@skinosian) May 18, 2020

ABD Ordusu Özel Kuvvetleri arasında yer alan Yeşil Berelilerin eski mensupları olan Denman ile Berry, yeni sorgu görüntülerinde, operasyonun amacının 'Venezüella'yı işgal, ordu ve polis hedeflerini ele geçirmek, görevdeki devlet başkanını yakalamak' olduğunu tekrarladı.

ABD'li paralı askerler, operasyonun hedefi yani Maduro için kullandıkları kodadının 'bingo', 'büyük ikramiye' gibi anlamları bulunan 'jackpot' olduğunu ilk kez açıkladı.

🎥#EnVideo|| El Vicepdte. Sectorial para Cultura y Turismo @jorgerpsuv mostró el testimonio del mercenario norteamericano Luke Denman #UnidosEnBatallapic.twitter.com/1WrmJQ6XND — Gobierno del Distrito Capital (@GobCapital) May 19, 2020

Denman, 'jackpot'un ne anlama geldiğinin sorulması üzerine "Peşinde olduğumuz kişi, yani rehine ya da askeri hedef hakkında konuşurken kullandığımız kelime" dedi.

Operasyonun sorumluluğunu üstlenen Silvercorp CEO'su Jordan Goudreau ile sözleşme imzalamadığını söyleyen Denman, Goudreau ile ayaküstü konuştuklarını, Goudreau'nun kendisine 'Venezüellalıları eğitmek, Venezülla'ya girmek ve Maudro'yu uçağa bindirmekle' ilgili bazı muğlak bilgiler verdiğini anlattı.

Operasyon sözleşmesini imzalayan tarafın ABD'nin desteğiyle tek taraflı şekilde kendini devlet başkanı ilan etmiş bulunan Venezüellalı muhalif lider Juan Guaido olduğunu aktaran Denman, Guaido'nun imzayı attığını, ama sonrasında kendilerine ödeme yapmadığını dile getirdi.

Sözleşmeyi inkar eden Guaido'nun Silvercorp ile imzaladığı ekim tarihli bir darbe operasyonu anlaşması, daha önce ABD basınında ifşa edilmişti.

Son olarak NBC’ye konuşan iki paralı askerin yakınları, Denman ve Berry’nin operasyonun ABD yönetimi tarafından desteklendiğine inandırıldıklarını söylemişti.