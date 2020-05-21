Maduro, Kolombiya liderini 'Venezüella halkına koronavirüs bulaştırın' emri vermekle suçladı

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiyalı mevkidaşı Ivan Duque’yi, ülkesine dönen Venezüellalılara kasten koronavirüs bulaştırmakla suçladı.

İspanyol haber ajansı EFE’nin aktardığına göre kabine toplantısında yaptığı konuşmada Maduro, “İki hafta önce Ivan Duque tarafından verilen emri ihbar ettim. Venezüella’yı enfekte etmek için yapılabilecek her şeyi yapma emri veren çok kötü niyetli bir toplantıydı” dedi.

Dün kaydedilen 75 koronavirüs vakasından 66’sının Kolombiya’dan ithal edildiğini savunan Maduro, bunu ‘hastalığı Venezüella vatandaşlarına bulaştırmak isteyen organize çetelerin gayri resmi adımları’ olarak değerlendirdi.

'Elimde kanıt var' dedi: Bogota'dayken hasta değillermiş

Durumun hâlâ incelendiğini belirten Maduro, iki ülke arasındaki sınır bölgesine transfer için kullanılan otobüslerde hastalığın bulaştırılmış olabileceğini söyledi. Maduro, söz konusu Venezüellalıların, Bogota’dan ayrılırken hasta olmadığını ve sadece akrabalarıyla görüştüklerini de ekledi.

EFE’nin aktardığına göre Maduro, “Bu zor, ama ülkeye girip tüm Venezüella’yı kirletmeleri onlar için daha zor. Tüm bunları söylüyorum çünkü elimde kanıt var” ifadelerini kullandı.

Toplam vakaların yüzde 44'ü son beş günde kaydedildi

Venezüella, salgın nedeniyle mart ayı ortasında acil durum ilan etti. Şimdiye kadar ülkede 10 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 824 olarak açıklandı. Ancak bu vakaların yüzde 44’ü son beş günde kaydedildi. Hastaların çoğunun Kolombiya’dan ülkeye döndüğü belirtildi.

Kolombiya’da ise vaka sayısı 17 bin 687’ye ulaştı, 630 kişi yaşamını yitirdi.