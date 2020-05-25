Bolsonaro yemek almaya çıktığında halkın tepkisiyle karşılaştı: Katil, işini düzgün yap

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümlerin 22 bini aştığı Brezilya’da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, dün akşam yiyecek almak için sokağa çıktığında vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Bir protestocu Bolsonaro'ya "Katil" diye bağırırken, bir diğer vatandaş ise "İşini düzgün yap" diyerek tepki gösterdi.