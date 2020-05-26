Brezilya medyası pes etti: Gazetecilerin güvenliği sağlanana kadar Bolsonaro'yu takip etmeyeceğiz

Brezilya’nın iki büyük medya kuruluşu, gazetecilere yönelik tutumuyla büyük tepki toplayan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun başkanlık sarayı dışındaki gayri resmi açıklamalarını artık takip etmeyeceklerini açıkladı. Bolsonaro destekçilerinin gazetecilere yönelik tacizi ve güvenlik eksikliği nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

Koronavirüs bilançosunun giderek ağırlaştığı Brezilya’da salgını hafife alan tutumuyla büyük tepki çeken Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, bu kez de medyanın ‘boykot’ kararıyla gündeme geldi.

Ülkenin en büyük televizyon ağı Globo ile Folha de Sao Paulo gazetesi, Bolsonaro’nun başkanlık sarayı dışında gerçekleştireceği gayri resmi etkinlikleri bundan sonra takip etmeyeceklerini duyurdu. Bu karara, Bolsonaro destekçilerinin tacizi ve güvenlik eksikliği gerekçe olarak gösterildi, güvenlik ekibinin gazetecileri korumakta yetersiz kaldığı vurgulandı.

Bolsonaro da destekçileri de hakaret ediyor

Anaakım medyaya yönelik eleştirileriyle bilinen Jair Bolsonaro, sık sık resmi başkanlık konutu Palácio Da Alvorada dışındaki destekçilerini selamlamak için dışarı çıkıyor ve bu sırada basına demeç veriyor.

Ancak bu gayri resmi konuşmalarda, bazen gerginlik yaşanıyor. Bolsonaro, gazetecilere karşı hakarete varan sözler sarf ederken, basın mensuplarından sadece ince bir kordonla ayrılan destekçileri de Bolsonaro’ya katılıyor.

'Artık bardak taştı'

Globo grubunun Başkan Yardımcısı Paulo Tonet Camargo, milli güvenlik bakanına hitaben yazdığı mektupta, “Gazetecilerimiz her gün başkanın destekçilerinin sayısız hakaretine ve yaygarasına maruz kalıyor, onlar için herhangi bir güvenlik sağlanmıyor. Bu saldırılar giderek artıyor” dedi.

Folha ise dün yaşanan benzer bir gerginliğin bardağını taşırdığını belirtti. Bolsonaro’nun gazetecileri “Doğruları söylemeye başladığınız zaman sizinle yeniden konuşurum” diyerek karşıladığını aktaran Folha, bunun üzerine destekçilerin ‘Sıçanlar, komünistler, çöplük’ diye hakaretler yağdırdığını hatırlattı.

Yapılan açıklamada, “Ancak saray tarafından gazetecilerimizin güvenliği garanti altına alındığı takdirde burada haber takibi yapmaya yeniden başlamayı planlıyoruz” ifadelerine yer verildi.