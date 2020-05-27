İran'ın gönderdiği üçüncü petrol yüklü tanker Venezüella kara sularına girdi

Venezüella ve diğer Latin Amerika ülkelerinde yayın yapan Telesur televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Venezüella kara sularına sorunsuz giriş yapan 'Petunia' isimli üçüncü petrol tankerine Bolivarcı Silahlı Kuvvetler'e (FANB) ait bir botun eşlik ettiği açıklandı.

İlk tankerin cumartesi günü, ikincisinin ise dün Venezüella'ya ulaşmasının ardından kalan tankerlerin de 1 Hizaran'a kadar bu ülkenin kara sularına girmesi bekleniyor.

İran devlet televizyonu, 'Fortune', 'Forest', 'Petunia', 'Faxon' ve 'Clavel' isimli, toplamda 1 milyon 53 bin varil akaryakıt taşıyan beş petrol tankerinin Venezüella'ya doğru yola çıktığını açıklamıştı.