El Salvador Devlet Başkanı'ndan hidroksiklorokin açıklaması: Bütün liderler bu ilacı alıyor

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, birçok devlet başkanı, cumhurbaşkanı ve liderin ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği ve bizzat kullandığı hidroksiklorokin isimli ilacı kullandığını öne sürdü.

2019 yılının Şubat ayında yapılan seçimle göreve başlayan ve 'Osmanlı torunu' olarak da bilinen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele açıklamalarda bulundu.

Henüz bilimsel olarak yan etkileri bilinmeyen ve koronavirüse karşı etkisinin kanıtlanmadığı hidroksiklorokin isimli ilaç ile ilgili konuşan Bukele, ABD Başkanı Trump’ı doğrular yorumlarda bulundu.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, geçen hafta yaptığı açıklamalarda, 'haftalardır' bu ilacı aldığını söyleyen Trump, “Sandığınızdan çok daha fazla isim bu ilacı kullanıyor” demişti. Bukele bugün, “Birçok dünya lideri koronavirüsü kendilerinden uzak tutmak için bu ilacı kullanıyor. Ben de bu ilacı önlem amaçlı kullanıyorum, ABD Başkanı Donald Trump da önlem amaçlı kullanıyor. Birçok lider bunu önlem amaçlı kullanıyor” ifadesini kullandı.

Sıtmaya karşı geliştirilen ilacın oluşabilecek yan etkileri dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü deneme ve test çalışmalarını askıya almıştı.

Filistin'den göç etti

Orta Amerika'nın en küçük ve en yoğun nüfusuna sahip ülkesi olan El Salvador'da yaklaşık 6,5 milyon kişi yaşıyor.

El Salvador'da Filistin'den kaçan 100.000 El Salvadorlu yaşadığı tahmin ediliyor. Kudüs ve Beytüllahim'den gelen bu Filistinliler o dönem Osmanlı toprağı olan bölgede yaşadıkları için 'Türk' lakabıyla anılıyordu.