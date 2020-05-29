ABD, Chavez'in 'imajını baltalamak' için yerli rock gruplarına para ödemiş

ABD'nin, eski Venezüella lideri Hugo Chavez'in 'imajını baltalamak' için yerli rock gruplarına para yardımı yaptığı ortaya çıktı.

ABD'nin, 2013 yılında hayatını kaybeden Venezüella lideri Hugo Chavez'in 'imajını baltalamak' için bazı yerli rock gruplarına 'demokrasi yanlısı parçalar' yazmaları için para verdiği ortaya çıktı.

'Halka demokrasiyi tanıtmak' amacıyla 10'dan fazla müzik grubuna bir yarışmaya katılmaları yönünde teklif götürüldüğü 22.970 dolarlık projenin ise kamuoyunda 'Gölge CIA' olarak adlandırılan 'National Endowment for Democracy (NED)' tarafından yürütüldüğü belirlendi.

'Sansürsüz rock' ifadeleriyle adlandırılan proje, 9 yıl önce North Carolina Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Tim Gill'in Bilgi Alma Özgürlüğü Yasası kapsamında devletten bir takım belgeleri talep etmesiyle ortaya çıkmıştı.

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Going through documents I FOIA’d from the government.



In 2011, the U.S. through the National Endowment for Democracy funded “rock groups” in Venezuela to write songs about freedom of expression. It paid a producer, recorded the songs, and distributed them. pic.twitter.com/UZJJNCDPia — Tim Gill (@timgill924) May 27, 2020

​"Bunun tek başına hükümeti devireceğini düşündüklerini hayal edemiyorum" ifadeleriyle şaşkınlığını belirten Gill, konuya ilişkin belgeleri Twitter hesabından yayınladı.

Gill ayrıca, "Müzik, insanların görüşlerini şekillendirecek kadar önemli mi? Punk dinlemekten Noam Chomsky okumaya ve okullarda öğretmedikleri devrimler ve müdahaleler hakkında bir şeyler öğrenmeye kadar bir bağlantı olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

'Gölge CIA' olarak bilinen NED ile ilgili olarak, kurucusu Allen Weinstein, "20 yıl önce gizlice CIA eliyle gizlice yaptıklarımızı bugün NED eliyle yapabiliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.