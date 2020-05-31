Benzin zammı açıklayan Maduro: Bu bir savaştır

Dünyanın en büyük ham petrol rezervlerine sahip ülkesi Venezüella'da ABD yaptırımları yüzünden rafineriler çalışamaz hale gelirken benzin kıtlığı çekiliyor. Benzin ithaline koşut yarından itibaren fiyatlara zam açıklayan Maduro, kendilerine açılmış azılı bir savaşla karşı karşıya olduklarını belirtti.

En büyük petrol üreticilerinden olan ama ABD'nin ağır yaptırımları yüzünden devlet şirketi PDVSA'ya bağlı rafinerileri kapanan Venezülla'da benzin kıtlığı çekilmesine koşut haziranda petrol fiyatlarına zam yapılıyor.

Yine Washington destekli bir darbe girişimini püskürtmüş olan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, on yıllardır yurttaşların neredeyse bedavaya benzin depolarını doldurmalarını sağlayan devlet sübvansiyonlarına sınırlama getireceklerini açıkladı.

1 Haziran'dan itibaren petrol fiyatlarının zamlanacağını duyuran solcu lider, ülke çapında istasyonlarda 'benzinin litresinin 5 bin bolivar, yani 2.5 ABD sentinden satılacağını, bir aracın ayda 120 litre, motosikletin 60 litre benzinden fazlasını dolduramayacağını' söyledi. 'Toplu taşıma, kargo taşımacılığında ve dizelde sübvansiyonun aynen süreceğini' belirtti.

Her şeye rağmen benzin deposu 1 dolara dolabilecek

Dünyanın en büyük ham petrol rezervlerine sahip ülkede yeni şartlar altında bir aracın benzin deposu 1 dolara dolacak. Aylık kotayı aşan araçlar, benzini uluslararası fiyatlardan almak zorunda kalacak. 1800 benzin istasyonundan 200'üne tedarik bağımsız ithalatçılar tarafından yapılacağından litre fiyatı 50 sent olacak.

Halka sesleniş konuşması yapan Maduro "Sevgili yoldaş yurttaşlarım, bu savaştır, bize karşı açılmış azılı bir savaştır" dedi.

'ABD'nin Venezüella'ya petrol getiren her şirketin peşine düşüp yaptırımla karşılaşmasını sağladığına' dikkat çeken Devlet Başkanı, ülke petrolünün Kolombiya ve Karayip ülkeleri tarafından çalınmasını önlemek için 'er geç benzini uluslararası fiyatlardan satmak zorunda kalacaklarını' dile getirdi.

Kuzey Amerika emperyalizmi yüzünden

Bunun ülkeye zarar verecek şekilde değil, planlama ve strateji yolula yapılması gerektiğini belirten Maduro "Bunlar Kuzey Amerika emperyalizminin yarattığ gerilimler nedeniyle tedariğin normalleşmesi için gereken sıradışı önlemler. Tüm Venezüella halkının maksimum desteğini istiyorum" dedi.

ABD tarafından uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla başına 10 milyon dolar ödül konulmuş Petrol Bakanı Tareck El Aissami de sanayi ve enerji santrallarının çarklarının dönmesi için yaşamsal önemdeki dizel yakıtın yüzde 100 sübvanse edileceği garantisini verdi.

Perşembe günü Maduro'dan benzin dağıtımı ve ithal edilen petrol ürünlerinin iç pazardaki fiyatlarını gözden geçirmekle görevlendirdiği bir uzmanlar ekibi atadığını açıklaması gelmişti.

Taa İran'dan petrol taşınıyor

Solcu lider "İran ve diğer ülkelerden dolar karşılığı benzin ithal ediyoruz. Pek çok kişinin önerisine katılıyorum, benzinden ücret alınmak zorunda... Buna normalleşme ve regülasyon planında yer verilecek" demişti.

Öncesinde Trump yönetiminin yeni yaptırım dayatma tehditlerine rağmen yakıt ve petrol rafinerisi teçhizatı taşıyan 5 İran tankeri Venezüllea'ya ulaşmıştı.