Küba duyurdu: Salgını kontrol altına aldık

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, koronavirüs salgınının artık ‘kontrol altında’ olduğunu açıkladı. Bu duyuruyla birlikte, karantina tedbirlerinin önümüzdeki haftadan itibaren kademeli olarak kaldırılması bekleniyor.

Ancak 28 Mayıs’tan bu yana yeni vakalardaki artışa dikkat çeken Diaz-Canel, “Bu hafta, önceki haftalarla karşılaştırıldığı zaman, aktif vaka sayısının ve günlük vaka sayısının arttığı bir haftaydı, bu salgının son kısmındayız. Kalan vakaları nasıl ortadan kaldıracağımıza odaklanmaya devam etmeliyiz, özellikle de herhangi bir kurumun yetersizlik veya zayıf işleyişiyle ilişkili olanları ve toparlanmayı tetikleyebilecek olaylara yol açacak olanları” dedi.

Diaz-Canel, “Her koşulda, önümüzdeki hafta bu aşamaya nasıl yaklaşacağımız ve ne zaman yapabileceğimiz konusunda halkı bilgilendireceğiz” diye konuştu.

11.2 milyonluk bir nüfusa sahip olan Küba’da salgın nedeniyle 83 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı da 2 bin 191 ile sınırlı kaldı, 1862 kişi iyileşerek taburcu edildi. Ülkede 244 aktif vaka bulunduğu belirtildi.

Okullar henüz eğitime başlamazken, toplu taşıma da askıya alındı ve kamusal alanda maske takmak zorunlu. Ülke sınırları da hâlâ kapalı tutuluyor.