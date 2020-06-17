Maduro’dan AB’ye: Venezüella’dan elinizi çekin

AB’nin Venezüella Yüksek Mahkemesi’nin Ulusal Seçim Konseyi (CNE) kadrosunu yenileme kararını eleştirmesini değerlendiren Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, “Seçimler, demokrasi, özgürlük! Ve kimse Venezüella’nın iç işlerine karışmasın! Bu nedenle AB için bir açıklama yaptım: koronavirüsle ilgilenin, AB’deki ırkçılığı düşünün, ekonomik krizi merak edin, artık Venezüella’ya ilişmeyin! Avrupa Birliği, Venezüella’dan elini çek, yeter artık sömürgeci bakış açınıza son verin!” ifadesini kullandı.

Maduro, “Venezüella arka bahçe değil! Avrupa Birliği mümkün olduğunca uzağa gitsin! Nereye gitmesi gerektiğini söylemeyeceğim, çünkü çocuklar izliyor olabilir, en kibar şekliyle cehenneme kadar yolunuz var” diye ekledi.

AB, Venezüella Yüksek Mahkemesi’nin CNE kadrosunu yenileme kararı için “ülkedeki demokrasi alanını en aza daraltacağı” nitelendirmesinde bulundu. AB’nin açıklamasında, bağımsız bir CNE’nin ve tüm politik partiler için eşit katılım şartlarının, “güvenilir bir seçim süreci” için gerektiği kaydedildi.