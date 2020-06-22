Bolivya'da koronavirüs nedeniyle ertelenen genel seçim 6 Eylül'de yapılacak

Bolivya'da Ekim 2019'da düzenlenen, eski Devlet Başkanı Evo Morales'in kazandığı ancak şiddet olayları ve hile iddialarıyla iptal edilen genel seçimin 6 Eylül'de yapılacağı açıklandı.

Ordunun isteği ve şiddet olayları nedeniyle istifa eden eski Devlet Başkanı Evo Morales'in yerine geçici Devlet Başkanlığı görevine getirilen Jeanine Anez, Twitter hesabından yayımladığı videoda, yeni devlet başkanını belirleyecek genel seçimin 6 Eylül'de düzenlenmesini içeren tasarıyı onayladığını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seçim tarihini ertelemek isteyen Anez, geçen ekimdeki seçimi kaybeden Carlos Mesa ve eski Devlet Başkanı Morales'in baskıları nedeniyle yeni seçim tarihini onayladığını belirtti.

Bolivya Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE), 2 Haziran'da Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinden (ALP) genel seçimin 6 Eylül'de yapılmasının oylanmasını istemişti.

Yeni seçim tarihi 9 Haziran'da ALP'den geçmesine rağmen geçici Devlet Başkanı Anez, salgını gerekçe göstererek tasarıyı onaylamamış ve Senatodan seçimlerin öngörülen tarihte düzenlenmesinin halk sağlığını tehlikeye atmayacağına dair bilimsel bir rapor istemişti.

Bu durum, başta Morales'in liderliğindeki Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS) olmak üzere ülkedeki siyasi çevrelerce eleştirilmiş ve "Anez'in, geçici devlet başkanlığını bırakmak istememesi" yorumlarına neden olmuştu.

TSE, salgından önce, ekim ayında iptal edilen seçimlerin 3 Mayıs'ta düzenleneceğini duyurmuş ancak salgın nedeniyle seçim tarihi ertelenmişti.