Maduro: Trump ile karşılıklı saygı temelinde görüşmeye hazırım

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Trump'ın son açıklamalarına yanıt olarak Trump ile karşılıklı saygı temelinde görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Maduro değerlendirebilirim" şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.

Devlet ajansı Agencia Venezolana de Noticias'a konuşan Maduro, ABD Başkanı ile karşılıklı saygı temelinde görüşmeye hazır olduğunu vurgulayarak, 2015'te eski Başkan Barack Obama'nın yardımcısı Joe Biden ile uzun soluklu ve saygı çerçevesinde görüştüğünü hatırlattı.

Trump ile de eşit koşullarda görüşmeye istekli olduğunu belirten Maduro, Trump'ın konuya ilişkin son Twitter paylaşımları hakkında yorumda bulunmadı.

Geçen günlerde ABD'li Axios kanalına mülakat veren Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın desteğiyle Venezüella'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya herhangi bir bağlılığının olmadığını dile getirerek, "Onunla da olur onsuz da ama Venezüella'da yaşananlara son derece karşıyım" demişti.

Trump, Venezüella Devlet Başkanı Maduro ile muhtemel bir görüşmeye nasıl baktığının sorulması üzerine, "Maduro görüşmeyi istiyor ve ben de görüşmelere karşı değilim. Çok az görüşme teklifini reddettim. Bunu değerlendirebilirim" ifadelerini kullanmıştı.