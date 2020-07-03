Venezüella hükümeti AB Temsilcisi'ni 'istenmeyen kişi' ilan etmekten vazgeçti

Venezüella Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan ortak yazılı açıklamada, Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ile Venezüella arasındaki diplomatik ilişkileri devam ettirmenin gerekliliği üzerine anlaştığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi vurgusu yapılan açıklamada, "Venezüella hükümeti, 29 Haziran 2020'de alınan Caracas'taki Avrupa Birliği Heyeti Başkanı Büyükelçi Isabel Brilhante Pedrosa'nın 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi kararını geçersiz kılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Venezüella'da yayın yapan Telesur'a konuşan Arreaza, Pedrosa hakkındaki karara ilişkin, "Bu, AB ile diyaloğun engellenmemesi için Bolivarcı hükümetin bir jestidir ve ülkemizdeki olaylar hakkında çok daha tarafsız bir tavır alması için Avrupa'dan da benzer jestler bekliyoruz" diye konuştu.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, pazartesi günü AB Temsilcisi Pedrosa'ya ülkeden ayrılması için 72 saat süre verdiğini duyurmuştu.

Maduro'nun bu hamlesi, AB'nin, aralarında muhalefetin elindeki Ulusal Meclis'in (AN) yeni yönetiminin de olduğu 11 Venezüellalıya yaptırım uygulama kararının ardından gelmiş ve AB'nin duyurduğu yaptırım kararına 'Ulusal Meclis'in demokratik işleyişine karşı hareket etmek' gerekçe gösterilmişti.