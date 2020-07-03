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    Nicolas Maduro ile Venezüella altınları

    Venezüella hükümeti, altınlarının iadesini reddeden İngiliz mahkemesinin kararını kınadı

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    Güney Amerika
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    Venezüella hükümeti, kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido'yu tanıdığını açıklayan ve Venezüella'nın yaklaşık 1 milyar euroluk altınının iadesini reddeden İngiltere Yüksek Mahkemesi'nin kararını kınadı.

    Venezüella Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Venezüella, İngiliz mahkemesinin aldığı, Venezüella'yı kendi altınından mahrum bırakmayı planlayan ve Venezüella halkının mülkünü elden çıkarma hakkını ihlal eden, anormal ve saçma kararı kesin bir şekilde kınıyor" ifadelerine yer verildi.

    İngiliz mahkemesinin meşru başkan olarak tanıdığı Guaido'nun 'uluslararası bir suç örgütü lideri' şeklinde nitelendiği açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, altın rezervinin alıkonulmasında rolü olanlara karşı hukuki sürecin başlamasını talep ettiği belirtildi.

    Hükümetin talep ettiği altının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılacağı belirtilen açıklamada, Venezüella Merkez Bankasının, İngiliz mahkemesinin aldığı kararı temyize götürüleceği bilgisi paylaşıldı.

    Venezüella hükümetinin İngiltere Merkez Bankası'nın dondurduğu altın rezervinin iadesi için açtığı dava reddedilmiş ve mahkeme aldığı kararda Guaido'yu 'tartışmasız bir biçimde' ülkenin başkanı olarak gördüğüne yer vermişti.

    Venezüella'nın İngiltere Merkez Bankası'nda tutulan altın rezervinin değerinin 930 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

    Guaido rezervin iade edilmemesini istemişti

    Venezüella yönetimi, ilk kez 2018'in sonunda İngiltere Merkez Bankası'ndan altınları serbest bırakmasını talep etmişti.

    Bu talebi reddedilen Maduro hükümeti, altın rezervini Kovid-19 salgınıyla mücadelede kullanmak istediğini belirterek İngiltere Merkez Bankası aleyhine mayısta dava açmıştı.

    Dava dosyasında, altınların bir kısmının satılmasıyla elde edilecek paranın, başka amaçlarla kullanılmadığından emin olunması için doğrudan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'na (UNDP) aktarılabileceği belirtilmişti.

    Kendini başkan ilan eden Guaido, 'altınların başka amaçlarla kullanılacağı' iddiasıyla rezervin iade edilmemesini istemişti.

    Devlet Başkanı Maduro'yu görevi bırakmaya zorlamak için yaptırım uygulayan ABD, bu yaptırımların ihlal edilmemesi konusunda diğer ülkeler, yabancı bankalar ve şirketleri tehdit etmişti.

    Etiketler:
    İngiltere, İngiltere Merkez Bankası, Kovid-19, Koronavirüs, Juan Guiado, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Altın, Nicolas Maduro, Venezüella
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