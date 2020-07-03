Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, kapalı mekanlarda maske kullanılmasını onaylamadı

Brezilya basınında çıkan habere göre, Kovid-19'u küçümseyen tavırlarıyla bilinen Bolsonaro, ülke çapında topu ulaşım ve kamusal alanlarda maske kullanılmasını zorunlu hale getiren yasayı kısmen onayladı.

Bolsonaro, tasarıda yer alan eğitim merkezleri, ticari işletmeler, fabrikalar ve dini mekanlar gibi insanların bir arada bulunduğu yerlere ilişkin bölümleri veto etti.

Başkan Bolsonaro, kapalı alanlarda maske kullanılmasını onaylamamasına gerekçe olarak, "haneye tecavüze sebebiyet vermeyi" gösterdi.

Ayrıca Bolsonaro, yasanın, "devletin, halkın geliri düşük kesimine ve şirketlerin çalışanlarına ücretsiz maske temin etmesini" içeren kısmını da onaylamadı.

Yeni yasaya göre, gerekli görülen alanlarda maske kullanmayan kişilere, yerel yönetimlerin belirleyeceği miktarda para cezası uygulanacak.

Federal devlet sistemiyle yönetilen Brezilya'da birçok eyalet, halka açık alanlarda maske kullanımını zorunlu hale getirmiş ancak ülke çapında uygulanan bir yasa çıkarılmamıştı.

Birçok kez Kovid-19'u küçümseyen Bolsonaro, ülkesinde salgının baş göstermesinden bu yana, maske kullanmadan, birçok kez partisinin düzenlediği gösterilere katılmış ve çeşitli işletmeleri ziyaret etmişti.

Başlarda Kovid-19'u "küçük bir grip" olarak niteleyen Bolsonaro, salgın karşısında yeterli önlem almadığı gerekçesiyle sıkça eleştirilmiş, salgın nedeniyle zor günler geçiren ülkede, bir ayda sağlık bakanı iki kez değiştirilmişti.

Latin Amerika'nın en büyük ülkesi olup nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya'da, Kovid-19 salgınında 61 bin 884 kişi öldü, vaka sayısı ise 1 milyon 496 bin 858 olarak kayda geçti.