Birleşik Arap Emirlikleri'nden Brezilya'ya 12 tonluk tıbbi yardım

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kovid-19 ile mücadele kapsamında Brezilya'ya 12 ton tıbbi yardım gönderdi.

Salgının yayılmasını engelleme çabalarını desteklemek amacıyla test kitleri dahil olmak üzere tıbbi malzemeleri taşıyan uçak bugün ülkeye ulaştı.

BAE'nin Brezilya'daki Büyükelçisi Said Abdullah Muhammed el-Şehhi, yaptığı açıklamada "Brezilya özellikle farklı sektörlerde olan işbirliği yoluyla BAE‘nin Güney Amerika ülkeleri ile olan ilişkilerini güçlendirmek ve derinleştirmek için önemli bir rol oynuyor" dedi

El-Şehhi, yardımların ülkenin sağlık kapasitesini güçlendirmesini ve koronavirüsle mücadele çabalarına katkı sağlamasını umduğunu söyledi.

Son verilere göre bir milyon 604 bin 585 vakanın kayıtlara geçtiği Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle 64 bin 900 kişi öldü.