Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüse yakalandı

CNN Brasil'e açıklamalarda bulunan Bolsanora, koronavirüse yakalandığını ve karantinaya gireceğini söyledi.

65 yaşındaki devlet başkanının vücut ağrıları ve yüksek ateş belirtileri sonrasında koronavirüs testi yaptırdığı belirtildi.

Globo'ya göre Bolsonaro ayrıca, akciğer kontrolü yaptırdığını sonucunun 'temiz' çıktığını söyledi.

Bolsanora, ofisinin önündeki gazetecilere yaptığı açıklamada ise maskesini çıkararak "Yüzüme bakın, ben gayet iyiyim. Benim için dua edenlere teşekkür ederim. Beni eleştirenlere gelince... problem değil, bunu yapmaya istedikleri kadar devam edebilirler" dedi.

“Just look at my face: I’m fine,” Bolsonaro says, taking off his mask in front of journalists after announcing he has just tested positive for coronavirus pic.twitter.com/JIHHcjniPl — Tom Phillips (@tomphillipsin) July 7, 2020

Başlarda Kovid-19'u 'küçük bir grip' olarak niteleyen Bolsonaro, salgın karşısında yeterli önlem almadığı gerekçesiyle sıkça eleştirilmiş, salgın nedeniyle zor günler geçiren ülkede, bir ayda sağlık bakanı iki kez değiştirilmişti.

Bolsonaro, ülkesinde salgının baş göstermesinden bu yana, maske kullanmadan, birçok kez partisinin düzenlediği gösterilere katılmış ve çeşitli işletmeleri ziyaret etmişti.

Bolsonaro son olarak Kovid-19'a karşı önlem olarak kamuya açık alanlarda maske kullanılmasını kapsayan yasayı, kapalı mekanları hariç tutarak onaylamıştı. Yasanın, "devletin, halkın geliri düşük kesimine ve şirketlerin çalışanlarına ücretsiz maske temin etmesini" içeren kısmını ise onaylamamıştı.

Federal devlet sistemiyle yönetilen Brezilya'da birçok eyalet, halka açık alanlarda maske kullanımını zorunlu hale getirmiş ancak ülke çapında uygulanan bir yasa çıkarılmamıştı.