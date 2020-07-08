Venezüella ordusu: Hava sahamıza giren ABD uçağını imha ettik

Venezüella ordusu, ülkenin hava sahasını ihlal eden ABD menşeili bir uçağın “etkisiz hale getirildiğini” duyurdu.

Venezüella Silahlı Güçlerinin Stratejik Operasyon Komutanlığı’nın Twitter açıklamasında, “Birleşik Hava Uzay Savunma Komutanlığı, 8 Temmuz sabaha karşı ülkenin hava sahasında ABD numaralı hava aracı tespit etti ve yasalara uygun olarak savaş uçaklarımızla etkisiz hale getirdi” ifadesine yer verildi.

🚨#ULTIMAHORA|| #CEOFANB informa que el @CODAI_FANB, detectó en la medianoche del #07JUL20 el ingreso de una Narcoaeronave con matrícula #EEUU a nuestro espacio aéreo y una vez aplicado el protocolo de Ley se procedió a su NEUTRALIZACIÓN con aeronaves de nuestra Aviación Militar. pic.twitter.com/6JtCVLj8bo — @ceofanb (@Libertad020) July 8, 2020

Komutanlık ayrıca yanan uçağın resimlerini paylaştı. Uçağın üzerinde net bir şekilde N339AV numarası görülüyor. Flightradar’ın verilerine göre, Hawker 800 tipi uçak özel bir kişiye ait. Uçağın, önceki gün Meksika üzerinde izinli uçuş yaptığı bildirildi.

Uçağın vurulduğu bölge, mürettebatı ve taşıdığı yükle ilgili hiçbir bilgi verilmezken bu tür olayların genelde uyuşturucu kaçakçılığıyla ilişkili olduğu biliniyor. Yük kapasitesi 900 kg olan böyle bir uçağın ikinci el piyasasındaki fiyatı ortalama 2 milyon dolar.

Venezüella Savunma Bakanlığı bir ay önce ülkenin batısında bir uçağın vurulduğunu bildirmişti. Düşürülen uçağın uyuşturucu kaçakçılar tarafından işletildiği tahmin edilmişti.