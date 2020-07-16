HRW: Kolombiya'da koronavirüse karşı zorla ev hapsi dayatan çeteler, dışarı çıkanları infaz ediyor

Latin Amerika'nın uyuşturucu kartelleriyle birlikte anılan ülkelerinden olan Kolombiya'dan, koronavirüs önlemlerini uygulama işini ellerine alan kartel üyelerinin çok sıkı kısıtlamalar dayattığı ve uymayanları infaz ettiğine dair haberler geliyor.

Kolombiya'da devletin varlığının hissedilmediği bölgelerde devriye gezen yasadışı silahlı grupların kısıtlamalara uymadıkları ya da itiraz ettikleri gerekçesiyle en az 9 kişiyi infaz ettiği öne sürüldü.

İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütünün raporuna göre, Edison Leon isimli bir yerel toplum lideri, mafyanın, Putumayo bölgesindeki sağlık kontrol noktalarında yerel halk mensuplarını zorla görevlendirdiğinden şikayetini yetkililere mektupla iletmesi sonrası suikasta kurban gitti.

Leon, "İnsanlarımı ölüme göndermek istemiyorum" diye yazmasından bir süre sonra öldürüldü.

Kolombiya'nın en tehlikeli yerlerinden biri olarak bilinen Tumaco liman kentinde de mafyanın balık avına çıkma ve 1700'den itibaren sokağa çıkma yasağı dayatmasından halkın mustarip olduğu kaydedildi. Bunun hükümetin getirdiği kısıtlamalardan çok daha ağır olduğu belirtildi.

Sorunlar yumağına Kovid-19 vakalarının sürekli artış eğrisinde olmasının eklendiği Kolombiya'da çarşamba akşamı itibarıyla teyitli 165 bin 169 vaka ve 5814 ölüm bildirildi. Kolombiya devletinin güvenlik güçleri de tehlikeli maddelerden koruyan takım giyerek göreve çıkıyor.

Colombian cartels execute people who break coronavirus lockdown https://t.co/CSv7VMvTT8 — Daily Mail Online (@MailOnline) July 16, 2020

HRW'nin Amerika kıtası direktörü Jose Miguel Vivanco, silahlı grupların Kovid-19'un yayılmasını önleme gerekçesiyle gaddar cezalandırmalar dayatmasının, Kolombiya'nın ücra ve yoksul bölgelerinde yaşayanların evlerinden çıkmaları halinde saldırıya uğrama, hatta öldürülme riskiyle karşı karşıya kalmaları anlamına geldiğini vurguladı.

Vivanco, barış anlaşması sonucu kendisini feshetmiş Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve koronavirüs pandemisi nedeniyle ateşkes ilan etmiş Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN) muhalif üyelerini de içeren silahlı grupların, hem pandemiyi bölgesel kontrol sağlamak ve toplumun gözünde meşruiyet kazanmak için kullandığını hem de bizzat koronavirüse yakalanma korkusuyla hareket ettiğini belirtti.

Silahlı grupların kol gezdiği bölgelerin çoğunda hastanelerin ağır vakaların tedavisi için elzem solunum cihazlarından yoksun bulunduğuna dikkat çeken Vivanco "Kendi safları arasında salgın patlayacağına dair ciddi bir korkuları var" dedi.

HRW soruşturmasına göre yasadışı silahlı gruplar Kovid-19'un yayılmasını durdurmak için koydukları kuralları 32 eyaletin en az 11'inde dayatıyor. Bunların en az 5'inde kontrolü sağlamak için şiddet uyguluyor. Uyarıları yurttaşlara kağıt broşürler ya da WhatsApp mesajlarıyla iletiyor.

İngiliz gazetesi The Guardian'a konuşan Putumayo'dan bir yerel lider, kartellerin köylerarası ulaşım ve nakliyatı kestiğini, Kovid-19'a yakalandığından şüphelendiklerini bölgeyi terk etmeye zorladıklarını ya da öldürdüklerini anlattı.

ELN üyelerinin dağıttığı bir broşürde ise hayatları korumak için insanları öldürmek zorunda kalacaklarından, bunun olmaması için sadece gıda satan dükkanlar, fırınlar ve eczanelerde çalışanların evden dışarı çıkmalarına izin verileceğinden söz edildiği kaydedildi.

Yasadışı silahlı grupların bazısının, insanların tıbbi yardım almak için bile evden çıkmasına izin vermediği belirtildi.

Evden çıkanların sonu infaz edilmek olabiliyor. Güneybatı bölgesinde bir parkta 3 kişinin öldürüldüğü, 4 kişinin yaralandığı, bir cep telefonu tamircisinde alkol içen iki göçmenin öldürüldüğü, bu iki olayda savcılarla insani yardım çalışanlarının karantina kurallarına uymayanların infaz edildiğine inandığı rapor edildi.

HRW, Kolombiya'da devletin ücra bölgelerde varlık oluşturma başarısızlığını eleştirirken, hükümete siviller için koruma, sağlık hizmeti, gıda ve suya erişim sağlaması çağrısı yaptı.

İşsizliğin yüzde 21'e çıktığı Kolombiya'da resmi tahminlere göre bu yılın sonunda yoksul konumdakiler arasına 4.7 milyon kişi daha eklenecek.