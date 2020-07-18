Türkiye'nin salgınla mücadele için gönderdiği tıbbi malzemeler Venezüella'ya ulaştı

Venezüella Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Jorge Arreaza, Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu ve Venezüella Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, Türkiye'den gönderilen yardım malzemelerini taşıyan A 400M tipi dev nakliye uçağını başkent Caracas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı.

Büyükelçi Mütevellioğlu, burada yaptığı konuşmada, yardımların Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gönderildiğini belirtti.

İki ülke arasındaki kardeşliğe değinen Mütevellioğlu, "Türkiye şimdi ve gelecekte gerekli olduğu takdirde Venezüella'ya yardım etmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

#COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Venezuella’ya indi.

Uçağımızı Venezuella Dışişleri Bakanı Jorge Arreazave ve Büyükelçimiz Şevki Mütevellioğlu karşıladı.#MSB #TSK pic.twitter.com/ng0emCwlyV — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 17, 2020

Dışişleri Bakanı Arreaza da "Kovid-19 ile mücadele için 15 tondan fazla malzeme teslim alıyoruz. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve hükümetine müteşekkiriz" dedi.

İki ülke arasındaki dayanışmaya dikkati çeken Arreaza, "Halkların büyüklüğü ekonomik potansiyeliyle değil, dayanışma kapasitesiyle ölçülür ve Türkiye bu konuda örnek olmuştur" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yardım uçağıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya gönderdiği mektubun yetkililere teslim edildiğini duyurmuştu.

Venezüella'ya tıbbi yardım malzemeleri götürmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait A 400M tipi dev nakliye uçağı 16 Temmuz'da Türkiye'den havalanmıştı.