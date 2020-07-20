Koronavirüs pozitif olan Bolsonaro yine destekçilerinin arasında: Maskesini çıkardı, hidroksiklorokin ilacıyla şov yaptı

Sosyal mesafe konusunda defalarca uyarılan, mahkeme tarafından maske takmaya zorlanan, son olarak koronavirüse yakalanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, bir kez daha destekçileriyle bir araya geldi. Maskesini çıkaran Bolsonaro, etkinliği kanıtlanmamış hidroksiklorokin ilacını ödül gibi kalabalığa gösterdi, kendisini iyileştirdiğini savundu.

ABD’den sonra salgının en çok etkilediği ikinci ülke olan Brezilya’da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinada bulunduğu başkent Brasilia’daki Başkanlık Sarayı önünde, uyarılara aldırış etmeden bir kez daha destekçileriyle bir araya geldi.

Destekçileriyle kendisini ayıran havuz nedeniyle sosyal mesafesini korumak durumunda kalan Bolsonaro, mahkeme tarafından takmaya zorlandığını maskesini çıkararak kalabalığa hitap etti.

Brazil's President Bolsonaro waves and makes heart gestures at his cheering supporters in Brasilia, pulling down his mask when talking.



He's been quarantining in Alvorada Palace since testing positive for #Covid19. More @business: https://t.co/U2e7hNcSaC pic.twitter.com/plV6SVp9PL — Shakthi Vadakkepat (@v_shakthi) July 20, 2020

Astım ilacı olan ve koronavirüse karşı etkinliği henüz kanıtlanmayan hidroksiklorokin ilacını, kupa gibi havaya kaldıran Bolsonaro, ilacın kendisini iyileştirdiğini de savundu. Bolsonaro, “Salgın talihsizlikti ancak üstesinden geleceğiz” dedi.

© AFP 2020 / Jair Bolsonaro'nun kalabalığa doğru kaldırarak, "Beni iyileştirdi" dediği hidroksiklorokin ilacının koronavirüse karşı etkinliği kanıtlanmadı. Son olarak Dünya Sağlık Örgütü, yatan hastalar üzerinde bu ilaçla yapılan denemeleri durdurdu.

Virüsü, ‘basit bir grip’ diye niteleyen Jair Bolsonaro, büyük can kaybına ve artan vaka sayılarına rağmen ekonomiye zarar verdiği gerekçesiyle eyalet liderlerini sokağa çıkma yasaklarını gevşetmeye çağırmış, maske takmanın etkilerini hafife alan açıklamalar yapmıştı.

Dördüncü defa koronavirüs testi yaptıran Bolsonaro, 7 Temmuz’da sonucun pozitif çıktığını duyurmuştu. Geçen Çarşamba günü hâlâ koronavirüs pozitif olduğunu açıklamış ancak herhangi bir semptom göstermediğini söylemişti.

Dünyada, ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen ülke olarak öne çıkan Brezilya'da 79 bin 488 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 2 milyon 98 bin 389 kişide görüldü.