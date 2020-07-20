Koronavirüs pozitif olan Bolsonaro yine destekçilerinin arasında: Maskesini çıkardı, hidroksiklorokin ilacıyla şov yaptı

ABD’den sonra salgının en çok etkilediği ikinci ülke olan Brezilya’da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinada bulunduğu başkent Brasilia’daki Başkanlık Sarayı önünde, uyarılara aldırış etmeden bir kez daha destekçileriyle bir araya geldi.
Destekçileriyle kendisini ayıran havuz nedeniyle sosyal mesafesini korumak durumunda kalan Bolsonaro, mahkeme tarafından takmaya zorlandığını maskesini çıkararak kalabalığa hitap etti.
Brazil's President Bolsonaro waves and makes heart gestures at his cheering supporters in Brasilia, pulling down his mask when talking.— Shakthi Vadakkepat (@v_shakthi) July 20, 2020
He's been quarantining in Alvorada Palace since testing positive for #Covid19. More @business: https://t.co/U2e7hNcSaC pic.twitter.com/plV6SVp9PL
Astım ilacı olan ve koronavirüse karşı etkinliği henüz kanıtlanmayan hidroksiklorokin ilacını, kupa gibi havaya kaldıran Bolsonaro, ilacın kendisini iyileştirdiğini de savundu. Bolsonaro, “Salgın talihsizlikti ancak üstesinden geleceğiz” dedi.
Virüsü, ‘basit bir grip’ diye niteleyen Jair Bolsonaro, büyük can kaybına ve artan vaka sayılarına rağmen ekonomiye zarar verdiği gerekçesiyle eyalet liderlerini sokağa çıkma yasaklarını gevşetmeye çağırmış, maske takmanın etkilerini hafife alan açıklamalar yapmıştı.
Dördüncü defa koronavirüs testi yaptıran Bolsonaro, 7 Temmuz’da sonucun pozitif çıktığını duyurmuştu. Geçen Çarşamba günü hâlâ koronavirüs pozitif olduğunu açıklamış ancak herhangi bir semptom göstermediğini söylemişti.
Dünyada, ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen ülke olarak öne çıkan Brezilya'da 79 bin 488 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 2 milyon 98 bin 389 kişide görüldü.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)