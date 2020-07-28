Sağlık çalışanları, salgını hafife alan Bolsonaro'yu UCM'ye şikayet etti: İnsanlığa karşı suç işliyor

Brezilya’da sağlık çalışanlarının bağlı bulunduğu bir grup sendika, salgınla mücadele yöntemi nedeniyle Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet etti. Sendikalar, ‘insanlığa karşı işlenen suçlar’ kapsamında soruşturma başlatılmasını talep etti.

Salgını küçümseyen tavrını ısrarla sürdüren ve önlem konusunda gevşek davranarak Brezilya’nın koronavirüsten en çok etkilenen ikinci ülke haline gelmesinde büyük pay sahibi olan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, bu tutumu nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) şikâyet edildi.

Sağlık çalışanlarını temsil eden bir grup sendika mahkemeye çağrı yaparak, hükümetin, insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında bir soruşturmaya tabi tutulmasını talep etti. Şikâyet dilekçesinde, ‘hükümetin salgın yönetiminde cezai ihmali olduğu, halkın ve sağlık çalışanlarının hayatlarını riske attığı’ belirtildi.

Sendikalara göre bir ilki teşkil ediyor

Sendikalara tarafından yapılan açıklamada, “Büyük ölçekli can kayıpları ve halk sağlığı politikalarındaki başarısızlık nedeniyle yaşanan hastalıklar açısından bir hükümete karşı açılan ilk dava olduğuna inanıyoruz” denildi.

ABD'den sonra en çok etkilenen ülke

Jair Bolsonaro, daha önce de ‘Amazon yağmur ormanlarının korunmasındaki yetersizliği’ nedeniyle UCM’ye şikâyet edilmişti.

Brezilya, can kaybı ve vaka sayısının yüksekliği bakımından ABD’nin ardından ikinci ülke konumunda bulunuyor. Ülkede şimdiye kadar 87 bin 618 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 2 milyon 442 bini geçti. Yeni vakalarla mücadele eden sağlık sistemi çökme eşiğine geldi.

Salgını ‘basit bir virüs’ olarak niteleyen Jair Bolsonaro ise büyük can kaybına ve artan vaka sayılarına rağmen ekonomiye zarar verdiği gerekçesiyle eyalet liderlerini sokağa çıkma yasaklarını gevşetmeye çağırdı, maske takmanın etkilerini hafife alan açıklamalar yaptı.

Salgın boyunca geniş katılımlı mitingler düzenlemekten geri kalmayan, kendisi de koronavirüse yakalanan Bolsonaro, birkaç gün önce dördüncü testinin negatif çıktığını duyurdu.