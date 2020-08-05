Eski Kolombiya Devlet Başkanı Uribe 'rüşvet ve yolsuzluk' davasında ev hapsi cezasına çarptırıldı

Yüksek Adalet Mahkemesi, 2002-2010 döneminde devlet başkanlığı görevini yürüten ve halen senatör olan Uribe'nin, rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada ev hapsine karar verdi.

Bu kararla ülke tarihinde ik kez bir devlet adamı, yolsuzluk ve rüşvetten suçlu bulundu.

Uribe, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Özgürlüğümden yoksun bırakılmak, eşim, ailem ve vatan için hala iyi şeyler yaptığıma inanan Kolombiyalılar için derin bir üzüntü veriyor" dedi.

La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 4, 2020

Devlet Başkanı Ivan Duque de Twitter'dan yaptığı açıklamada, Uribe'nin masumiyetine inandıklarını belirterek, "Kolombiya tarihinde yer edinmiş ve onurlu bir devlet adamı olarak ona inanıyorum ve hep inanacağım" değerlendirmesinde bulundu.

Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia. pic.twitter.com/C32N0blWY6 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 4, 2020

​